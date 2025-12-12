Qué serie recomendada de Netflix ver este fin de semana del 13 y 14 de diciembre 2025

Netflix estrena la segunda temporada de "Accidente".

Llegó el fin de semana y es momento para descansar, desconectar de la rutina y sumergirse en historias junto al televisor. Dar una vuelta por Netflix el sábado y el domingo no es solo entretenimiento, es casi una experiencia terapéutica: te relaja, compartís con otras personas (o disfrutás tu tiempo a solas) y te ponés al día con una de las series más vistas en Argentina.

Este fin de semana, uno de los títulos que está dando que hablar en toda Latinoamérica es Accidente, una serie mexicana de drama y thriller que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix. Después del gran impacto de su primera entrega, que se convirtió rápidamente en una de las series más vistas a nivel global de español, Accidente regresa con más secretos, tensiones familiares y giros que van a mantener a quien la vea pegado a la pantalla.

¿Por qué maratonear con las dos temporadas de "Accidente"?

Creada por Leonardo Padrón, guionista conocido por su trabajo en proyectos intensos y dramáticos, la serie explora las consecuencias devastadoras de un accidente en el que un castillo inflable se eleva con niños dentro, durante una fiesta infantil, lo cual provoca muertes, tragedias y conflictos personales que obligan a sus protagonistas a lidiar con culpa, dolor y justicia.

Lo que hace a Accidente tan ideal para un maratón de fin de semana es su formato: capítulos de alrededor de 40–50 minutos que se conectan en una historia compleja de relaciones fracturadas e investigación.

El elenco principal reúne a Ana Claudia Talancón, quien interpreta a Daniela Robles, una madre y detective desgarrada entre su trabajo y su dolor personal; Sebastián Martínez como Emiliano Lobo, su esposo, marcado por la culpa; y Alberto Guerra como Agustín “El Charro”, otro padre que busca venganza tras perder a su hijo. A ellos se suman Eréndira Ibarra, Erick Elías y la incorporación de Bárbara de Regil en la segunda temporada como Tamara “La Pantera”, personaje que promete añadir nuevas tensiones y conflictos.

"Accidente", una serie dolorosa sobre la búsqueda de justicia.

La segunda temporada, estrenada el 10 de diciembre de 2025, continúa y cierra la historia de estas familias marcadas por el accidente, con seis episodios intensos que profundizan en las consecuencias del trauma y las decisiones que transforman vidas.

Así que si todavía no viste Accidente, este finde es el plan perfecto para maratonear las dos temporadas, descubrir por qué fue un fenómeno en Netflix y sumergirte en una trama que combina drama, misterio y personajes memorables. ¡Prepárate para un fin de semana de emociones fuertes frente a la pantalla!