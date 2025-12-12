El rincón más mágico para celebrar Navidad y Año Nuevo en Buenos Aires: comida top y un ambiente único.

En Buenos Aires, el reconocido Palladio Hotel Buenos Aires de la ciudad lanzó una propuesta gastronómica especial para celebrar las fiestas, con dos cenas diseñadas para quienes buscan combinar cocina de autor, ambiente festivo y servicios de alta categoría. La tradicional cena de Nochebuena incluirá un menú por pasos con opciones de pescado, pastas y carnes, acompañadas por vinos seleccionados, postres navideños, música en vivo y la clásica visita de Papá Noel, orientada especialmente a familias.

Para la noche del 31 de diciembre, el establecimiento ofrecerá una cena buffet con una amplia variedad de quesos, fiambres, platos fríos, ensaladas, mariscos, carnes y pastas, además de una mesa dulce extendida y espumantes de alta gama para el brindis. Ambas propuestas buscan posicionarse como experiencias completas que combinan gastronomía y entretenimiento.

La mesa dulce del Palladio Hotel Buenos Aires.

La ambientación navideña, disponible hasta el 6 de enero, incluye un árbol de grandes dimensiones y diferentes espacios intervenidos para acompañar la temporada festiva. Desde el hotel recomiendan realizar reservas anticipadas debido a la alta demanda que este tipo de celebraciones suele generar.

Cuáles son las comidas más elegidas por los argentinos en las Fiestas

Entre los platos más elegidos, el vitel toné continúa siendo el protagonista indiscutido. Su versión clásica, con peceto, salsa de atún, anchoas y alcaparras, sigue liderando las preferencias, incluso entre quienes solo lo consumen en esta época del año. La ensalada rusa, el matambre arrollado y las picadas con fiambres y quesos también figuran entre los infaltables, ideales para compartir en reuniones numerosas y perfectos para las altas temperaturas del verano.

En cuanto a los platos principales, las familias suelen inclinarse por preparaciones frías o fáciles de servir. El pollo o el lechón al horno, la pata de ternera trinchada, las pastas rellenas y diferentes variantes de ensaladas frescas son opciones que se repiten año tras año. En los últimos tiempos, además, creció la preferencia por propuestas más livianas como tartas, entradas frías y platos que se puedan cocinar con anticipación, una tendencia que responde a la búsqueda de practicidad sin perder calidad en la mesa festiva.

El cierre, como siempre, está marcado por los clásicos de la pastelería navideña. El pan dulce, el budín, las garrapiñadas, los turrones y el maní con chocolate se mantienen como los grandes favoritos para acompañar el brindis, junto con helados y postres frescos que ayudan a sobrellevar el calor.