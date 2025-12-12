Jonatan Viale estaba al aire y se le escapó el peor "problema" de Milei: "Preocupa".

Después de que se conociera que la inflación de noviembre fue de 2,5%, el periodista Jonatan Viale reveló el peor "problema" de Javier Milei. En ¿La Ves?, el programa que conduce en TN, explicó qué es lo que "preocupa" al Presidente.

Al desmenuzar las cifras oficiales, Viale puso la lupa sobre un fenómeno que contradice el relato de la desaceleración y que enciende las alarmas en la Casa Rosada: una curva ascendente que se consolidó en el segundo semestre. "El problema es la escalerita", definió el conductor, graficando cómo el índice, lejos de bajar, comenzó a subir centésima a centésima de manera sostenida.

Para ilustrar esta preocupación presidencial que rompe con la expectativa de llegar al "déficit cero" o "inflación cero" en el corto plazo, el periodista enumeró la secuencia estadística de los últimos meses: "Mayo 1,5%, junio 1,6%, 1,9%, 2,1%, 2,3%, 2,5%". Y remató con la advertencia política sobre este rebote constante: "Esto es lo que preocupa".

El peso de los servicios

En la misma línea de análisis, la periodista acreditada en Casa Rosada Liliana Franco se sumó al debate y aportó la explicación técnica de por qué esta "escalerita" es letal para los objetivos de Milei. Según la cronista, el nudo del conflicto está en el impacto de las tarifas en el bolsillo. "Esto preocupa porque tenés el problema de que subieron mucho los servicios y están pesando mucho en la composición de los hogares", explicó Franco.

Además, la periodista advirtió que esta realidad choca de frente con la hoja de ruta que había trazado el equipo económico de Luis Caputo. "La intención del Gobierno era, justamente, que la inflación vaya descendiendo para acercarse a mitad del año que viene a cero. Eso lo dijo el propio presidente", recordó, marcando la distancia entre el deseo oficial y la realidad de los precios que marca el INDEC.