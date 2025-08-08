Boxeo: el increíble KO de Mirco Cuello con el que se consagró campeón del mundo

Mirco Cuello se consagró campeón del mundo con un espeluznante KO contra el mexicano Sergio Ríos en Libia. El boxeador argentino se consagró campeón del mundo con una tremenda definición que quedará para la historia teniendo en cuenta que se convirtió en el monarca n°43 de nuestro país. De esta manera, se une a Fernando "Puma" Martínez siendo los únicos dos que hoy ostentan cinturones mundialistas en la rama masculina de nuestro país.

El primer round arrancó con todo para el argentino que a pocos segundos del primer campanazo conectó un potente golpe al rostro de su rival que lo derribó. Además, fue superior durante todo el capítulo pero no pudo ganarla antes del límite. Sin embargo, en el seugndo asalto volvió al ataque y nuevamente rebalsó al oriundo de Sonora que no hizo más que defenderse y contragolpear por momentos, aunque nunca hiriendo al argentino que a mediados del segundo asalto conectó, lo tiró y volvió al ataque tras la segunda cuenta del árbitro para sentenciar la historia.

Todos los campeones mundiales de boxeo en la historia argentina

Pascual Pérez - mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Horacio Accavallo - mosca de la AMB y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Nicolino Locche - superligero de la AMB. Carlos Monzón - mediano de la AMB y el CMB. Víctor Galíndez - semipesado de la AMB. Miguel Castellini - superwelter de la AMB. Miguel Cuello - semipesado del CMB. Hugo Corro - mediano de la AMB y el CMB. Sergio Víctor Palma - supergallo de la AMB. Santos "Falucho" Laciar - mosca de la AMB y supermosca del CMB. Gustavo Ballas - supermosca de la AMB. Ubaldo "Ubi" Sacco - superligero de la AMB. Juan "Látigo" Coggi - superligero de la AMB. Pedro Décima - supergallo de la AMB. Hugo Soto - mosca del CMB. Julio César "Zurdo" Vásquez - superwelter de la AMB. Néstor Giovannini - crucero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Jorge "Roña" Castro - mediano de la AMB. Marcelo "Toro" Domínguez - crucero del CMB. Carlos Salazar - supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y mosca de la OMB. Juan Domingo Córdoba - minimosca de la OMB. Víctor Godoi - supermosca de la OMB. Jorge "Hiena" Barrios - superpluma de la OMB. Julio Pablo Chacón - pluma de la OMB. Raúl "Pepe" Balbi - ligero de la AMB. Omar "Huracán" Narváez - mosca y supermosca de la OMB. Héctor "Artillero" Velazco - mediano de la OMB. Sergio "Maravilla" Martínez - mediano del CMB y la OMB. Carlos "Tata" Baldomir - welter del CMB. Mariano Carrera - mediano de la AMB, quien a la semana del triunfo vs. Javier Castillejo en 2006 dio positivo en un control antidoping siendo despojado de su título. Juan Carlos "Cotón" Reveco - minimosca y mosca de la AMB. Hugo "Pigu" Garay - semipesado AMB. Víctor Ramírez - crucero de la OMB y la FIB. Marcos "Chino" Maidana - superligero y welter de la AMB. Jonathan Barros - pluma de la AMB. Luis "Mosquito" Lazarte - minimosca de la FIB. Diego "Joya" Chaves - interino welter de la AMB. Lucas Matthysse - welter de la AMB. Jesús Cuellar - pluma de la AMB. César Cuenca - superligero de la FIB. Brian Castaño - superwelter de la AMB y la OMB. Fernando "Puma" Martínez - supermosca de la FIB y la AMB - campeón vigente de la AMB. Mirco Cuello - pluma de la AMB y campeón vigente.

Noticia en desarrollo...