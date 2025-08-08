El boxeador argentino Mirco Cuello se consagró campeón del mundo tras vencer por KO en el segundo asalto al mexicano Sergio "Chakal" Ríos. El nacido en Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, tuvo su merecida noche soñada de la mano de Mariano Carrera en el rincón y se convirtió en el 43° campeón del mundo en la historia del boxeo argentino. Ahora, comparte junto a Fernando "Puma" Martínez el reinado de los únicos dos púgiles nacidos en Argentina que ostentan una faja mundialista.

El santafesino llegaba como el principal candidato a quedarse con el triunfo y no desentonó. De hecho, noqueó a Sergio Ríos, oriundo de Sonora rápidamente y se quedó con el título mundial pluma interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El próximo paso será enfrentarse al británico Nick Ball por la corona regular después de que éste último se enfrente a Sam Goodman el 16 de agosto en Arabia Saudita. Por supuesto, será nuevamente el momento de Cuello, que dio que hablar una vez más y de manera contundente arriba del ring.

Mirco Cuello noqueó a Ríos y se consagró campeón del mundo en Libia

El primer round arrancó con todo para el argentino que a pocos segundos del primer campanazo conectó un potente golpe al rostro de su rival que lo derribó. Además, fue superior durante todo el capítulo pero no pudo ganarla antes del límite. Sin embargo, en el seugndo asalto volvió al ataque y nuevamente rebalsó al oriundo de Sonora que no hizo más que defenderse y contragolpear por momentos, aunque nunca hiriendo al argentino que a mediados del segundo asalto conectó, lo tiró y volvió al ataque tras la segunda cuenta del árbitro para sentenciar la historia.

El camino de Mirco Cuello para alcanzar el título mundial de boxeo

El nacido en Arroyo Seco, Santa Fe, tuvo un importante recorrido a nivel amateur en el que participó de distintos certámenes entre los que se destacan los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 -donde se quedó con el bronce- y los disputados en Tokio durante el 2021 donde perdió en su segunda presentación. En noviembre del año anterior comenzó su etapa como profesional con una victoria por KO en Estados Unidos contra Akihiro Nakamura y se encaminó a todo lo que vino después.

De ahí en más combatió una vez más en dicho país, volvió a Argentina y también se presentó tanto en Colombia como en México y en Panamá. Hasta el momento, Cuello sólo cosechó victorias y lleva 14 de las cuales 11 fueron por la vía del nocaut. En septiembre del 2022 se consagró campeón sudamericano de la categoría pluma en el Casino Buenos Aires con un rápido triunfo en el primer asalto ante el brasileño Michel Da Silva y retuvo el mencionado cinturón en dos oportunidades. Sus tres últimos combates fueron en Las Vegas ante dos importantes exponentes de la división como Rudy García, Sulaiman Segawa y Christian Olivo Barreda, a quien venció por KO en el último round en un duelo emocionante.