El eje principal del Masterplan Dellepiane radica en dar continuidad a las colectoras de la autopista, hoy interrumpidas por las vías del FFCC Belgrano Sur.

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires avanza con la ejecución de las obras del Masterplan en la Autopista Dellepiane 2025.

El proyecto integral que tiene como objetivo transformar la forma de moverse de las más de 200 mil personas que utilizan el trazado de forma diaria, así como de miles de vecinos que viven en los barrios aledaños, alcanzó un 40% en tramos clave, según informó el titular de la cartera porteña Pablo Bereciartua.

"Ya alcanzamos avances del 40 % en tramos clave y seguimos trabajando para reducir un 42 % el tiempo de viaje, beneficiar a +66.000 vecinos con obras hidráulicas, y sumar más verde y menos ruido para el sur de la Ciudad de Buenos Aires", detalló el funcionario en X (exTwitter).

¿Qué obras integrarán el Masterplan Dellepiane 2025?

Con el Masterplan integral sobre la Autopista Dellepiane, la Ciudad de Bueos Aires busca transformar la seguridad, conectividad y entorno urbano, mediante cuatro obras clave en ejecución:

Rediseño de accesos y puentes

Nuevas colectoras y Metrobus

Parque lineal de 260.000 m²

Peaje con sistema Free Flow

Así será el Masterplan Dellepiane

El eje principal del Masterplan Dellepiane radica en dar continuidad a las colectoras de la autopista, hoy interrumpidas por las vías del FFCC Belgrano Sur, la readecuación de carriles, la renovación de las subidas y bajadas y la incorporación del Metrobus Dellepiane: un nuevo corredor exclusivo para transporte público que se conectará con el ya existente en la AU 25 de Mayo.

Por otro lado, también se avanzará con la construcción de un parque lineal de más de 4 kilómetros de largo a lo largo de la traza, con postas deportivas, juegos infantiles y otros lugares de esparcimiento. Esto no solo aportará nuevos espacios verdes a la zona, sino que además ayudará a reducir el ruido, la huella de carbono y temperatura en las calles.

Por último, el Masterplan Dellepiane propone también una obra hidráulica para entubar los ramales secundarios Dellepiane Norte y Zelarrayán, que desembocan en el arroyo Cildañez y brindarán una mayor protección a los barrios cercanos ante tormentas intensas.