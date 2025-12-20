De panelista en Carajo a un Ministerio: otro influencer libertario que se suma al Estado

Un panelista de Carajo trabajará en el Estado.

El desembarco de referentes libertarios provenientes del mundo digital en la estructura del Estado suma un nuevo capítulo. La agrupación militante Las Fuerzas del Cielo, encabezada por el propagandista Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, y el diputado provincial Agustín Romo, incorporará a otro de sus cuadros al gobierno de Javier Milei.

¿Quién es el panelista de Carajo que trabajará en el estado?

Se trata de Nicolás Promanzio, panelista del canal de streaming Carajo y participante habitual de La Misa, el programa ultraoficialista que conduce Parisini y que funciona como uno de los principales brazos comunicacionales del oficialismo en redes. Promanzio fue convocado para integrarse al Ministerio de Defensa, en una decisión impulsada por el teniente general Carlos Alberto Presti, sucesor de Luis Petri al frente de la cartera.

El propio Promanzio confirmó su incorporación durante la emisión de La Letra Chica, el programa que conduce en Neura, aunque evitó brindar precisiones sobre sus funciones. “Por ahora no voy a profundizar en los detalles”, aclaró. En la misma línea, fuentes oficiales señalaron que aún no existe una definición formal sobre el cargo específico que ocupará dentro del organigrama del ministerio.

¿Quién es Nicolás Promanzio?

Oriundo de Rosario, Promanzio es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Austral. En su rol mediático dentro de Carajo se especializó en informes de geopolítica, defensa y asuntos estratégicos, un perfil que explica su llegada al área que conduce Presti.

Su cercanía con el Gobierno ya había quedado en evidencia meses atrás, cuando ocupó un lugar destacado durante la presentación oficial de los aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca, uno de los anuncios más relevantes de la actual gestión en materia de defensa.

Nicolás Promanzio pertenecerá al Ministerio de Defensa.

Al referirse a su incorporación a la función pública, Promanzio sostuvo que su objetivo es colaborar para que la Argentina “vuelva a ser grande”, una consigna habitual dentro del discurso libertario.

El nombramiento refuerza una tendencia cada vez más visible: la institucionalización de la militancia digital libertaria dentro del Estado. La Misa, el programa en el que Promanzio participa activamente, es considerado un emblema de la denominada “batalla cultural” del oficialismo y un espacio clave para la difusión de la narrativa gubernamental en redes sociales.