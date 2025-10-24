El Nene Vera y el Gordo Dan se cruzaron fuerte en redes: "Mugriento"

A dos días de las elecciones y en plena veda electoral, la interna de La Libertad Avanza (LLA) explotó en las redes sociales tras el cierre de campaña del presidente Javier Milei en Rosario. Al terminar el acto, el diputado bonaerense libertario Ramón "Nene" Vera publicó una foto en la manifestación dedicada a los "los gordos guapos de los teclados", y el líder de los tuiteros, Daniel Parisini, alias Gordo Dan, salió a contestarle que él vendía "sanguches de pollo podrido a los comedores del conurbano". Lo que siguió fueron más insultos y reproches.

Al cierre de campaña de LLA a nivel nacional realizado en el Parque España de Rosario llegaron micros con militantes libertarios de distintas partes del país. Dos de los grupos que participaron del evento fueron liderados por Vera y el Gordo Dan: uno llegaba desde el partido bonaerense de Moreno, con remeras y banderas violetas y haciendo sonar bombos y trompetas, y el otro desde diversos puntos, vestidos de morado y con estandartes de Las Fuerzas del Cielo.

"Estamos en la calle donde los gordos guapos de los teclados no están", escribió Vera en su cuenta de X. Se trata de un histórico dirigente de raíces peronistas con base en Moreno que en 2019 fue candidato a jefe municipal por el Frente de Todos (FdT) pero que desde 2021 empezó a participar con los libertarios bajo el ala del armador bonaerense, Sebastián Pareja. Su mensaje fue directo al bando de los tuiteros libertarios, referenciados en el asesor presidencial Santiago Caputo, quienes constantemente le reprochan su pasado kirchnerista.

Las viejas broncas entre ambos

Fue el propio Gordo Dan quien le contestó al Nene Vera unas horas después en esa misma publicación. "Che Ramón de onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sanguches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano con los kukas. Tené un poco de decoro y cerrá el orto hasta el domingo, cabecita", escribió el fundador de Las Fuerzas del Cielo. Las diferencias entre ambos sectores ya se habían evidenciado tras la dura derrota electoral del 7 de septiembre, cuando este último grupo culpó a Pareja y a Vera por el armado de las listas y los malos resultados.

A esta respuesta del líder de los tuiteros le siguió otro mensaje del Nene, responsable de gestar el acto de Moreno donde se presentó Milei y que fue colmado por barras de River Plate, Platense, chacarita y Deportivo Merlo. "No te vi en ningún lado a vos en el 2021, 2022 ni 2023. Gordo mugriento. O vos te pensás que a todos vas a tratar como a Luis Juez pedazo de sorete. Cerrame vos el orto, gordo y la concha de tú madre", lanzó.

Consultado por El Destape al respecto de si esto se debe a que sucedió algo entre ambos grupos durante el acto que compartieron en Rosario, el Nene Vera respondió: "No, para nada, intercambiamos un par de mensajes nada más, nada fuera de lo normal".

Sin embargo, el Gordo Dan no fue el único con el que cruzó insultos en redes sociales, también lo hizo con Esteban Glavnich, alias Traductor Te Ama, quien le recordó haber formado parte de la lista del FdT en 2019. "Travesti Te Ama, callate. Sino vas a cobrar de vuelta como en el hotel de San Nicolás. Mira que hay foto y si hay foto hay video", contestó Vera.