Se llama Pozo Borrado por una anécdota entre vecinos y tiene solo 2000 habitantes: el curioso pueblito de Santa Fe

El pequeño pueblo de Pozo Borrado se ubica al norte de la provincia de Santa Fe. Esta bella localidad rural posee hermosos paisajes que la rodean; sin embargo, el principal motivo por el que es visitada por turistas nacionales es por su peculiar nombre, el cual surgió de una anécdota entre vecinos.

Pozo Borrado fue fundado a mediados de 1935, luego de que se inaugurara una estación de tren para permitir el paso del Ferrocarril General Belgrano. Si bien no existen registros oficiales que apunten a la presencia de un pozo que haya sido "borrado" del mapa, los oriundos del lugar sostienen dos hipótesis sobre quién y por qué se ha elegido ese extraño nombre para la localidad.

En primer lugar, un hecho a destacar es que este lugar ya era conocido como "Pozo Borrado" mucho tiempo antes de su fundación en el año 1935. Dicho esto, una de las teorías señala que un grupo de pobladores nativos, al notar la presencia de europeos en la zona, procedieron a tapar un pozo que los abastecía de agua dulce, con el objetivo de evitar que los extranjeros accedieran a este beneficio. Según los hechos narrados, esto generó la caída de un caballo en las profundidades del pozo, lo que habría desencadenado una maldición que transformó el agua dulce en salada.

Por su parte, la segunda hipótesis, la cual es considerada por muchos como la versión oficial, destaca que este sitio se llama "Pozo Borrado" porque en las épocas previas a la creación del pueblo, un explorador llamado Julián Hernández llegó al lugar e indicó la necesidad de hacer un pozo para que los animales se puedan hidratar.

No obstante, al poco tiempo, cuando Hernández regresó luego de un viaje al norte del país, se encontró con que un caballo había caído al pozo, inutilizando el agua que daba la perforación. Esto motivó a que mandaran a tapar el pozo y que, posteriormente, el pueblo adquiriera ese nombre.

Los atractivos de Pozo Borrado

Si bien la localidad cuenta con apenas 1.100 metros de largo por 700 de ancho, se trata de un pueblo que tiene un fuerte reconocimiento por sus atractivos naturales.

Gracias a su diversa fauna, es especial para los fanáticos del avistamiento de especies. En esta comuna se pueden encontrar distintos animales como el chancho de monte, el pato crestudo y el lechuzón.

Al mismo tiempo, "Pozo Borrado" es un destino con una gran variedad de árboles, entre los que se destacan el algarrobo, el quebracho colorado y el algarrobo blanco y negro. También cuenta con sitios emblemáticos imperdibles para quienes estén de paso, como la cuenca lechera, la Plaza San Martín y el Club Atlético Pozo Borrado.