EN VIVO
Sevilla

Sevilla vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

11 de diciembre, 2025 | 08.29

El juego entre Sevilla y Real Oviedo se disputará el próximo domingo 14 de diciembre por la fecha 16 de la Liga, a partir de las 10:00 (hora Argentina) en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Real Oviedo

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Sevilla se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Valencia. Con 1 triunfo y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Real Oviedo finalizó en empate por 0-0 ante Mallorca. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. No logró convertir y le han marcado 3.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 17 puntos (5 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (2 PG - 4 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona4016131227
2
Real Madrid3616113217
3
Villarreal3515112218
13
Sevilla1715528-4
19
Real Oviedo1015249-15
DataFactory

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 17: vs Real Madrid: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 17: vs Celta: 20 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Real Oviedo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas
Trending
Boca Juniors
Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
Las más vistas