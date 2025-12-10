Escrutinio elecciones presidenciales Honduras continúa paralizado, estallan protestas

Protestas frente al Consejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa

El escrutinio preliminar de las elecciones presidenciales en Honduras de fines de noviembre continuaba paralizado la mañana del miércoles, luego de que en la víspera llegó casi al 100% mientras algunas protestas estallaron en la inestable nación centroamericana, con cientos de personas acusando un fraude y demandando la nulidad de los comicios.

El martes, la presidenta del país, Xiomara Castro, del partido izquierdista LIBRE, denunció un "golpe electoral" y dijo que las elecciones del 30 de noviembre estaban "viciadas de nulidad". Más tarde, su esposo y líder de LIBRE, el exmandatario Manuel Zelaya, convocó a sus huestes a protestar a las afueras de una oficina gubernamental en Tegucigalpa, donde se encuentran resguardadas las actas.

El miércoles, cientos de manifestantes ataviados con el color rojo de LIBRE protestaban cerrando un puente que une Tegucigalpa con la vecina Comayagüela.

"No queremos injerencia de Donald Trump, no queremos injerencia de la embajada americana, nosotros queremos justicia", dijo un manifestante que se identificó como trabajador de la empresa estatal de agua SANAA. "Queremos que estas elecciones sean anuladas, volverlas a hacer", agregó.

La misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamó a agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad, pero agregó que "es fundamental que el CNE (Consejo Nacional Electoral) pueda realizar su trabajo sin presiones".

"La misión de la OEA rechaza cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral", dijo el organismo hemisférico en X.

El candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, mantenía el miércoles una ventaja de poco más de 42,000 votos sobre el contendiente del centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla, de acuerdo a los resultados oficiales con el 99.40% de las actas transmitidas.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien ha sido respaldado abiertamente por Trump, obtenía el 40.52% de los votos frente al 39.20% del presentador de televisión Nasralla. Más atrás aparecía la candidata de LIBRE, la exministra Rixi Moncada, con el 19.29% de las preferencias y la mitad de votos que sus contrincantes.

Aproximadamente el 14.5% de las actas presentan inconsistencias y serán revisadas en un escrutinio especial. El proceso, que se espera que comience en las próximas horas, contará con representantes de los partidos políticos, del CNE y observadores independientes.

Las actas con inconsistencias pueden tener cientos de miles de votos, más que suficientes para cambiar la tendencia actual, lo que prolonga la incertidumbre en Honduras, el segundo país más pobre de América, solo por detrás de Haití. Los resultados seguirán siendo preliminares mientras no se complete la revisión, y el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para declarar al ganador, que asumirá en enero para el período 2026-2030.

Los dos principales candidatos han asegurado que, según sus balances, serán los ganadores de la contienda. Nasralla, de 72 años, denunció presuntas irregularidades en el escrutinio. Diversos miembros de LIBRE han dicho que no aceptan los resultados y el martes, Zelaya sostuvo en X que, según su "propio conteo nacional de actas presidenciales, acta por acta, quien gana la presidencia es Salvador Nasralla".

En 2017, una treintena de hondureños fallecieron en masivas protestas callejeras luego de que el entonces mandatario Juan Orlando Hernández -indultado por Donald Trump la semana pasada- lograra la reelección en unos comicios ampliamente denunciados como fraudulentos.

La votación del 30 de noviembre transcurrió en calma, según observadores electorales independientes. Sin embargo, la posterior difusión de los resultados ha sido caótica, con demoras que han intensificado la frustración por la reñida contienda. Los miembros del CNE han culpado a la empresa detrás de la plataforma de tabulación por el lento conteo de votos.

El gobierno de Estados Unidos ha dicho que observa cuidadosamente el escrutinio y ha advertido que está listo para responder "con rapidez y firmeza". Días antes de las elecciones, Trump llamó a votar por Asfura, criticó a sus adversarios y dijo que indultaría a Hernández, quien purgaba una condena de 45 años por narcotráfico.

Con información de Reuters