Chile se alista para tener a su gobernante más derechista desde Pinochet

Con una ventaja abrumadora en las encuestas y un electorado que clama por seguridad, se espera que el candidato de extrema derecha José Antonio Kast gane la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile el domingo y se convierta en el líder más conservador del país desde la dictadura militar.

Kast se enfrenta a Jeannette Jara, de la coalición de izquierda gobernante y miembro del Partido Comunista. Una victoria de Kast marcaría el cambio político más fuerte del país en décadas y se sumaría a la creciente ola de gobiernos conservadores en toda América Latina, ya que la molestia por la delincuencia y migración ha sustituido a las demandas de mayor igualdad como motor clave para muchos votantes.

"Llevaría al poder al presidente más derechista de Chile desde Pinochet", dijo Nicholas Watson, director gerente de la consultora Teneo, refiriéndose a Augusto Pinochet, el dictador que gobernó el país con mano de hierro de 1973 a 1990.

Kast, de 59 años, había hecho campaña como estudiante para mantener a Pinochet en el poder durante un referéndum celebrado en 1988. Pero Watson dijo que Kast es un demócrata y menos ampuloso que otros líderes de derechas de la región, como el argentino Javier Milei o el salvadoreño Nayib Bukele.

"Kast no es Pinochet", dijo Watson. "Una de las grandes preguntas, en caso de que gane, es cuán flexible será ideológicamente".

CONGRESO DIVIDIDO

De línea dura constante a lo largo de una carrera de décadas que comenzó en la política local, Kast se separó del tradicional partido conservador Unión Demócrata Independiente en 2016 y más tarde fundó su actual Partido Republicano.

Los republicanos desempeñaron un papel destacado durante el segundo intento de Chile de reescribir su Constitución, originada en la dictadura, que fue rechazada por los votantes por considerarla polarizadora y más conservadora que el texto original.

Ahora, Kast ha prometido desplegar el ejército en los barrios de alta criminalidad, construir muros y trincheras fronterizas y formar una fuerza policial especializada siguiendo el modelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, encargado de localizar y deportar a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país, la mayoría de los cuales proceden de Venezuela, según datos del Gobierno.

Los legisladores que Kast necesita para asegurar una mayoría son moderados, dijo Patricio Navia, profesor de estudios liberales en la Universidad de Nueva York.

"Si empieza a gobernar con la extrema derecha, va a ser un presidente minoritario y no va a poder hacer nada", dijo.

El presidente saliente, Gabriel Boric, que en su día prometió convertir Chile en la tumba del neoliberalismo, se enfrentó al mismo problema después de que su retórica izquierdista chocara con un Congreso dividido, dijo Navia. Su intento de reescribir la Constitución también fue abrumadoramente rechazado por los votantes.

Los chilenos esperan cambios rápidos de su nuevo presidente, dijo Marta Lagos, fundadora de Latinobarómetro, una encuesta de opinión pública en América Latina.

"Creo que no va a tener luna de miel al empezar, es un señor que a la semana si no logró cortar los portonazos, los balazos, los no sé qué, a la semana lo van a declarar fracasado", dijo.

La mayoría de los inversionistas han valorado las expectativas de un giro político a la derecha, que ha impulsado la subida de los mercados durante un año por las expectativas de políticas y normativas más favorables al mercado.

VOTANTES INDECISOS

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 16 de noviembre, Jara y Kast obtuvieron aproximadamente un cuarto de los votos cada uno, con una estrecha ventaja para Jara.

Pero el grueso de los demás candidatos se situaba en la derecha, y se espera que sus votos se decanten por Kast, dándole el 50% que necesita para asegurarse las elecciones.

El outsider populista Franco Parisi quedó tercero con algo menos del 20% de los votos, y ha instado a sus votantes a votar en blanco. El voto del domingo es obligatorio y los últimos sondeos muestran que alrededor del 20% de los votantes están indecisos, lo que añade un aire de incertidumbre.

Sin embargo, la mayoría de los analistas ven muy escasas las posibilidades de que Jara gane, y creen que la principal incógnita es por cuánto ganará Kast y cómo gobernará.

"Lo más importante el domingo no va a ser si va a ganar Kast, eso ya lo sabemos, sino la señal que dé en su discurso en la noche, si es una señal de unidad o si es una señal de división", dijo Navia.

Con información de Reuters