Explota la interna contra “Santilli 2027”, sin aumentos para jubilados y la nueva paz en PBA

Así como está resuelta la decisión del Gobierno de empezar trabajar por la reelección de Javier Milei, tal cual lo adelantó su hermana Karina Milei el fin de semana pasado en un acto en Mar del Plata, empezaron las incógnitas, dudas y ruido interno sobre la pelea por ir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027.

El ingreso de Diego Santilli al Ministerio de Interior encendió las alarmas en los grupos libertarios que pujan por ganar la provincia más grande dentro de dos años. "Nosotros creemos que el candidato nuestro para la Provincia en 2027 tiene que salir de un violeta puro. Otro no puede ser. Y Santilli no lo es", afirmó ante El Destape un referente libertario de PBA.

Caída totalmente la candidatura de José Luis Espert para ser gobernador, tal cual quería Milei hace algunos meses, violetas puros para ir por ese premio quedan pocos. Uno es Diego Valenzuela, ex PRO, amigo de Milei, de buena relación con Karina y hombre de plena confianza de Patricia Bullrich.

El otro que es plenamente de LLA y quiere ser es Sebastián Pareja, el armador de la hermana del Presidente en PBA y recientemente asumido como diputado nacional. "Nosotros estamos afiliados y él no", dice otro libertario ante este portal en referencia a Santilli, que provoca celos dentro del Gobierno.

El Colo tiene un solo objetivo con su llegada a la Casa Rosada: ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tiene dos victorias ya en elecciones legislativas en ese distrito: 2021 y 2025. Hoy, sin embargo, es amarillo. ¿Se afiliará próximamente para tapar estas discusiones?

En el acto de Mar del Plata que encabezó Karina y donde hubo solo libertarios "el mensaje fue unánime: el candidato a gobernador va a ser de La Libertad Avanza, no del PRO", afirmó uno de los asistentes.

Santilli tiene por delante dos años complicados para sobrevivir a su sueño de ser gobernador. Por un lado negociar con Axel Kicillof y no abandonar PBA por la disputa política entre Milei y el mandatario provincial y por el otro saltar la interna por arriba con el fuego amigo acechando.

Hoy el ministro de Interior tiene un apoyo clave: lo banca a pleno el sector de Santiago Caputo. "Nosotros queremos que sea él y va a ser él el candidato en 2027", dicen sin titubeos ante El Destape en el entorno del asesor presidencial.

Será seguramente esta una disputa a darse ese año entre karinistas y caputistas, que esta semana estuvieron de buenas. Entre los dos bandos acordaron la continuidad que estaba en duda como jefe de bloque de LLA en la legislatura bonaerense de Agustín Romo, alfil de Caputo. Y la vicepresidencia de la cámara de diputados en ese distrito se la quedó Juan Obasa, hombre de Pareja.

"Fue un buen acuerdo. Y estamos conformes. Esto dio por terminada la operación de que Karina quería sacarle la jefatura de bloque a Romo", dijeron desde el riñón de Caputo. Por ahora, hay paz. Habrá que ver cuánto dura.

Por otro lado, mientras el Gobierno celebra su vuelta a los mercados internacionales para volver a colocar deuda, en la micro se sigue olvidando de los jubilados. Fuentes del Gobierno revelaron a El Destape que Milei no les dará aumentos a quienes cobran la mínima durante todo el 2026, más allá de la pauta inflacionaria. El bono seguirá congelado en 70 mil pesos. "Tal vez puede haber algo en 2027, ya con la reforma laboral aprobada y la reforma previsional. Pero el año que viene, nada", afirmó un economista libertario que suele tener buena información y se reúne y habla diariamente con el Presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo.