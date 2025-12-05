Francia pide la suspensión durante tres meses de la página web de Shein en una vista judicial

El Tribunal de París celebra una audiencia sobre la suspensión de Shein en Francia

(Añade palabra faltante en titular, sin cambios en el texto)

Por Florence Loeve

PARÍS, 5 dic (Reuters) - Los abogados de la plataforma china en línea Shein vuelven el viernes a un tribunal de París para una vista sobre la petición del Gobierno francés de suspender la página web de la empresa durante tres meses, después de que se descubrieran en su mercado muñecas sexuales infantiles y armas prohibidas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Shein desactivó su mercado en Francia el 5 de noviembre, después de que las autoridades descubrieran los artículos ilegales a la venta, pero su página principal de venta de ropa de la marca Shein sigue siendo accesible.

El Estado francés quiere que el sitio web se suspenda durante un mínimo de tres meses en el país, lo que considera necesario para que Shein demuestre que sus contenidos cumplen la ley.

Para ello ha invocado el artículo 6.3 de la ley francesa de economía digital, que faculta al juez para dictar medidas con el fin de prevenir o hacer cesar los perjuicios causados por los contenidos en línea.

Francia también ha convocado a los principales proveedores de servicios de internet, Bouygues Telecom, Free, Orange y SFR, para pedirles que bloqueen la página web de Shein.

El tribunal tendrá que decidir si la suspensión está justificada y si se ajusta a la legislación de la Unión Europea.

En un comunicado de la semana pasada, la fiscalía de París afirmó que una suspensión de tres meses podría considerarse "desproporcionada" en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si Shein pudiera demostrar que ha puesto fin a todas las ventas de productos ilegales.

Sin embargo, la fiscalía dijo que "respaldaba plenamente" la exigencia del Gobierno de que Shein aportara pruebas de las medidas adoptadas para poner fin a esas ventas.

La medida de Francia se produce en medio de un examen más amplio de gigantes chinos como Shein y Temu en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la UE, que refleja la preocupación por la seguridad de los consumidores, la venta ilegal de productos y la competencia desleal.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, declaró el lunes que está investigando a Shein para determinar si el minorista de moda rápida infringió la legislación estatal relacionada con prácticas laborales poco éticas y la venta de productos de consumo inseguros.

Con información de Reuters