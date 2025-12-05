Alerta por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, viernes 5 de diciembre de 2025

El Litoral vuelve a encender las alertas por temperaturas agobiantes. Tanto en Santa Fe capital como en Rosario, el viernes 5 de diciembre de 2025 arrancó con cielo algo nublado y una tendencia clara: calor, más calor y nada de precipitaciones.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región atraviesa una semana de estabilidad térmica que mantiene máximas elevadas e índices de incomodidad crecientes. En ambas ciudades, hay previsto un clima similar, con mínimas apenas moderadas y tardes sofocantes.

Los detalles del pronóstico del tiempo del SMN para este viernes en Santa Fe

En la capital provincial, la temperatura marca este viernes un máximo de 34° y un mínimo de 20°, sin probabilidades de lluvia durante toda la jornada. La mañana empezó templada, pero hacia la tarde el calor se intensifica y se mantiene estable durante la noche.

El sábado 6 se espera un leve descenso, con máxima de 32° y mínima de 24°, nuevamente sin precipitaciones. El domingo 7 volverá a trepar a 34°, con mínima de 23° y una chance baja de inestabilidad hacia la tarde/noche (0–10%).

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo del SMN para este viernes en Rosario

Rosario presenta un escenario casi idéntico. Este viernes, la ciudad llega a una máxima de 34° con mínima de 21°, bajo un cielo parcialmente nublado pero estable. No se registran probabilidades de lluvia.

El sábado 6 muestra un registro apenas menor, con 31° de máxima y 23° de mínima, acompañado por un leve, pero poco significativo, 0–10% de chance de inestabilidad. El domingo 7, el termómetro afloja un poco más, ubicándose en 30° de máxima y 20° de mínima, aunque la humedad podría incrementar la sensación térmica.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿hasta cuándo sigue el calor en la provincia de Santa Fe?

El pronóstico más reciente del SMN para Santa Fe hacia los próximos días ya anticipa máximas que siguen por encima de los 30° tanto en la capital provincial como en Rosario. Eso apunta a que las condiciones de calor persistirán, con picos según humedad y viento, algo que caracteriza la transición de la primavera hacia el verano en la región.

En ese sentido, es recomendable extremar cuidados, muy especialmente en la población vulnerable, como niños, adultos mayores y personas con patologías. Recordá evitar la exposición solar entre las 11 y las 17, hidratarse con frecuencia y estar atentos a los síntomas del golpe de calor.