Nancy Pazos y un dato demoledor contra el gobierno de Milei.

Nancy Pazos volvió a criticar con datos concretos al gobierno de Javier Milei, en su más reciente editorial en Radio 10. En esta oportunidad, se basó en un análisis reciente trazado con datos del INDEC, que deja al descubierto la pérdida del salario real tanto en el ámbito público como en el privado.

Los números toman como punto de comparación aquel que había al momento en que el actual jefe de Gobierno asumió como presidente, desnudando la cuantiosa diferencia y recordando que esta no se pierde: o va a parar a las arcas públicas, o abultan aún más el bolsillo del empresario.

Nancy Pazos le dedicó su editorial nuevamente a la gestión de Javier Milei.

Nancy Pazos y un estudio que evidencia la pérdida del salario real

En primera medida, la periodista enseñó un gráfico que denota como, de mayo en adelante, la inflación fue en subida. En la siguiente imagen, se puede notar un "salario público que está absolutamente congelado", ya que "quedó 19% por debajo del nivel de inicios de mandato del presidente Milei".

Tras ello, señaló: "Cuando asume Milei, el salario privado promedio estaba cinco puntos por encima de lo que está ahora. Así como cada laburante estatal perdió casi 9 millones de pesos, cada trabajador privado perdió un promedio de casi 2 millones de pesos". Finalmente, advirtió: "Quiero decir que toda esta plata, que se saca del bolsillo del laburante, es lo que se llama 'transferencias de ingresos'. Esa plata va a otro lado, o va al estado en impuestos o va a los dueños de los medios producción".

