Valencia vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

El juego entre Valencia y Sevilla se disputará el próximo domingo 7 de diciembre por la fecha 15 de la Liga, a partir de las 12:15 (hora Argentina) en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Sevilla

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Valencia se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Rayo Vallecano. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla cayó 0 a 2 ante Betis. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 3 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 11 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Valencia lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (5 PG - 1 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 37 15 12 1 2 25 2 Real Madrid 36 15 11 3 1 19 3 Villarreal 32 14 10 2 2 16 13 Sevilla 16 14 5 1 8 -4 15 Valencia 14 14 3 5 6 -9

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 16: vs Atlético de Madrid: 13 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Mallorca: 19 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 16: vs Real Oviedo: 14 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Real Madrid: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Sevilla, según país