Se terminó River: los 8 jugadores a los que Marcelo Gallardo les dice chau en 2026

El "Muñeco" pretende llevar a cabo una importante reestructuración del plantel para la próxima temporada

La temporada 2025 es una que va a quedar para el olvido en los hinchas de River Plate debido a la enorme cantidad de saldos negativos que el equipo fue recolectando. Una gran manera de progresar es comenzar a pensar en un nuevo plantel y es por ello que Marcelo Gallardo tendría planeado ejecutar ocho salidas para que se puedan sumar refuerzos en el próximo mercado de pases. En lo que respecta a las bajas, los nombres presentes en la lista puede que provoquen bastante ruido pero la determinación estaría acompañada por los fanácticos.

No hay una confirmación oficial, sin embargo hay cinco nombres que se encuentran con un pie y medio fuera del club por un detalle que sobresale desde lo contractual. Esto es producto de que el “Millonario” no convocó a los agentes de Milton Casco, Enzo Pérez, Ignacio "Nacho" Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Miguel Ángel Borja. A semanas de que queden en libertad de acción, los jugadores desconocen si se quedarán o no pero lo más probable es que deban pensar en buscar un nuevo equipo para el 2026.

Miguel Borja es una de las salidas más anticipadas porque se decidió no renovarle hace meses

Por otro lado, se debe sumar que hay tres nombres más que se sumarían a la lista de salidas pero se encuentra sujeto a que River reciba una propuesta formal que le permita vender las fichas. No hay que descartar las bajas de Fabricio Bustos, Paulo Díaz y Facundo Colidio. Esté último renovó después del Mundial de Clubes, no obstante pareciera que el cuerpo técnico no está del todo conforme con su rendimiento y no colocaría trabas en caso de que haya algo formal.

Mientras que el lateral derecho podría irse bajo un combo de dos situaciones muy particulares. Una sería por la falta de minutos dentro del campo de juega. Y la segunda estaría alentada por el cuerpo técnico del “Muñeco” de desprenderse de un jugador que no rindió cada vez que le tocó entrar. Frente a Vélez su participación duró poco y nada porque una lesión le impidió afrontar la totalidad del encuentro. Algo que se hizo constante en el último tiempo. En tanto que el zaguero chileno es muy resistido por los hinchas y entiende que es momento de cambiar de aires para no verse perjudicado.

A este listado se debe sumar que Federico Gattoni es una de las bajas confirmadas dentro del plantel de River de cara a la temporada 2026. Esto es producto de que su préstamo llegará a su fin el próximo 31 de diciembre. Se tomó la decisión de no renovarlo, porque nunca fue del gusto de Gallardo. Un jugador que cumplirá un año y medio dentro del club pero nunca logró asentarse, ni coleccionar más de 10 presentaciones en el marco de partidos oficiales.

Otro jugador que podría marcharse del “Millonario” pero no por decisión del “Muñeco” es Jeremías Ledesma. El arquero entiende que necesita sumar minutos con urgencia y puede que solicite salir en el mercado de pases. En esté caso, su baja se tendría que darse por medio de una compra de la ficha. Hay varios interesados en España. Aunque ninguno se encontraría en condiciones de hacer una propuesta formal y solicitarían que se vaya a préstamo por una temporada.