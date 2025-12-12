Cuarentena por la gripe K virus H3N2: cuáles son los países más afectados

La temporada invernal europea quedó marcada por la ola de gripe más agresiva en más de una década. Es la variante K del virus H3N2, responsable de un incremento explosivo de contagios, hospitalizaciones y medidas de refuerzo sanitario en varios países. El brote comenzó antes de lo habitual y complicó aún más el escenario epidemiológico al coincidir con otras infecciones respiratorias como el VRS y el SARS-CoV-2.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido anticipó que solo en Inglaterra podrían registrarse hasta 8.000 hospitalizaciones por gripe la próxima semana, una cifra inédita desde 2010. España, Francia, Alemania, Italia y Canadá ya activaron operativos especiales para evitar el colapso hospitalario. En un contexto de invierno duro, sistemas agotados y mutaciones que sorprenden a los especialistas, la pregunta vuelve a aparecer: ¿cómo se frena una variante que corre más rápido que la inmunidad?

Dónde golpea más fuerte: los países más afectados

El epicentro del brote se despliega en Reino Unido, donde la variante K provocó un aumento del 56% de los casos respecto del año pasado, según la médica argentina Marta Cohen, residente en Sheffield. En la actualidad, hay cerca de 2.000 internados y las proyecciones oficiales trepan a 8.000 hospitalizaciones inminentes.

España atraviesa uno de los escenarios más críticos: la incidencia es diez veces mayor que en el mismo período del año pasado. En Alemania, Francia, Italia y Canadá, los sistemas de salud adoptaron refuerzos de emergencia, ampliación de guardias y reinstalación del uso de mascarillas en centros sanitarios.

El patrón es común: brotes tempranos, alta transmisión y presión creciente sobre infraestructuras que ya venían fatigadas tras años de convivir con el COVID-19.

Cómo es la variante K y por qué se expande tan rápido

La variante K del H3N2 presenta mutaciones que le permiten evadir parcialmente la inmunidad adquirida. La médica del NHS Nisa Aslam explicó a The Telegraph que estos cambios genéticos favorecen una propagación más veloz y un mayor número de infectados, incluso entre personas vacunadas.

El virólogo Ed Hutchinson resaltó que el H3N2 es un subtipo menos común, lo que implica menor inmunidad poblacional y, por lo tanto, más transmisión. La vacuna vigente mantiene protección notable contra cuadros graves, pero no es tan eficaz para evitar la infección, una combinación que impulsa el ascenso abrupto de casos.

Síntomas, riesgos y medidas adoptadas

Los síntomas de la gripe K incluyen fiebre alta, tos seca, dolor de garganta, fatiga extrema, dolores musculares intensos y molestias gastrointestinales. En niños suele cursar de manera leve, pero son grandes transmisores; mientras que la enfermedad tiende a ser más severa en adultos.

Europa ya retomó medidas preventivas:

Uso de mascarilla en hospitales y centros de salud.

Ventilación obligatoria en escuelas y restricción de asistencia para alumnos sintomáticos.

Recomendación de teletrabajo ante síntomas para evitar contagios masivos.

Pruebas combinadas para diferenciar gripe K de COVID-19.

Hutchinson y Cohen remarcan que el cansancio extremo y el dolor muscular son síntomas distintivos de esta temporada.

Vacunación: qué se sabe y por qué sigue siendo clave

Si bien la vacuna actual no encaja del todo con las mutaciones de la variante K, mantiene hasta un 65% de eficacia contra cuadros graves, según Cohen. La cobertura en Reino Unido alcanza el 70,9% en mayores de 65 años, pero desciende al 35% en adultos menores, un factor que podría acelerar la expansión.

Las recomendaciones oficiales insisten en: