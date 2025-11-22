Los títulos de Lanús en su historia: palmarés de trofeos locales e internacionales del "Granate"

Lanús campeón en 2016, uno de los títulos más recordados.

"Lanús, siempre Lanús, inigualable y divino es tu color...", reza la primera estrofa del himno del club "granate", que sueña con bordar este sábado una nueva estrella internacional en su camiseta. Sin embargo, a lo largo de su historia no todos los momentos fueron color de rosas, ni siempre Lanús fue el mismo. En el medio, tuvo que atravesar fuertes tormentas, como la estar 13 años consecutivos en el ascenso y, dos de ellos, jugar en Primera C.

Pero a partir de la década del 90, después de los dos ascenso logrados por Miguel Ángel Russo a primera, Lanús no solo logró una estabilidad que sería permanente para el club desde 1992. También consiguió títulos, tanto a nivel local como internacional, lo que le permitió ser animador de muchos torneos y conseguir proezas para el club, como la de clasificar 13 años consecutivos a alguna competencia continental.

Los títulos de Lanús

Copa Perón 1955

El más polémico de todos. Un torneo que fue validado como oficial por "Chiqui" Tapia en 2024. Lanús, en la primera ronda, se impuso ante Racing por ventaja deportiva, luego de haber empatado sin goles. En segunda fase venció a Estudiantes de La Plata por 2-1, llegando a disputar el partido decisivo de la ronda de ganadores frente a Tigre, donde festejó por 2-1 y clasificó a la final. A la definición de la competencia también llegó el Pincha, al que se lo derrotó por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda, el 24 de abril de 1955.

Copa Conmebol 1996

El equipo conducido por Héctor Cúper hizo historia al coronarse en el Campín de Bogotá, ante Santa Fe y 53.000 hinchas rivales. Un título que será recordado dentro del fútbol argentino por el gran juego desplegado y la valentía del plantel. Es hasta el momento, el único equipo argentino que salió campeón en Bogotá, ya que en el año 2016 el que estuvo cerca es Huracán, que perdió la final de la Sudamericana por penales ante este rival.

La Conmebol 1996, la primera internacional.

Torneo Apertura 2007

El primer título local para el "Grana", que llegó tras un empate 1 a 1 en La Bombonera y dejando segundo a Tigre, su inmediato perseguidor. Con una base de juveniles del club y con Ramón Cabrero en la dirección técnica, Lanús dio la vuelta olímpica ante Boca Juniors coronando una campaña excepcional. Entre los nombres más destacados se encuentran unos jóvenes "Laucha" Acosta, Diego Valeri y Sebastián Blanco, con la cuota goleadora del "Pepe" Sand.

Copa Sudamericana 2013

El segundo título internacional de la institución llegó luego de haber eliminado a rivales muy complejos como Racing, Universidad de Chile y River, entre otros. Fue el primer campeonato de Guillermo Barros Schelotto como entrenador.

Campeonato de Primera División 2016

El primero de los tres títulos conseguidos en el periodo inicial de Jorge Almirón. Con un plantel lleno de figuras y sentido de pertenencia, Lanús obtuvo su segundo campeonato de liga al vencer en la final a San Lorenzo: 4-0 en el Monumental. Para muchos, el mejor Lanús de todos los campeones, con un brillante "Miguelito" Almirón, el manejo de Román Martínez, la explosión del "Laucha" Acosta y los goles de Sand.

Copa Bicentenario 2016

Copa nacional a un solo partido que enfrentó a los campeones de primera división de 2014 y 2016: Racing y Lanús, respectivamente. El equipo de Almirón se impuso fuera de casa de forma agónica, con un gol en tiempo adicional de Brian Montenegro, delantero paraguayo que no volvería a marcar en el "Grana". Una copa que fue polémica por jugarse a partido único en el Cilindro, una ventaja que la "Academia" no supo aprovechar.

Supercopa Argentina 2017

Lanús, campeón de Primera División, enfrentó a River, ganador de la Copa Argentina. Fue goleada del equipo de Almirón por 3 a 0, en una noche inolvidable para el club y una racha de tres finales ganadas consecutivas a tres clubes grandes.

Copa Sudamericana 2025

Lanús se consagró campeón después de haberle ganado por penales a Atlético Mineiro y, de esta forma, se consagró campeón del titúlo sudamericano. Le ganó al conjunto brasileño desde los tiros del punto del penal.