Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en enero 2026

Calendario de pagos jubilados ANSES

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de noviembre 2025 fue del 2,5%, un dato clave para los ingresos previsionales. Ese porcentaje impactará de manera directa en los haberes que percibirán jubilados y pensionados de la ANSES en enero de 2026, en el marco de la nueva fórmula de movilidad.

Desde la implementación del Decreto 274/24, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan de forma mensual, tomando como referencia la inflación registrada dos meses atrás. De este modo, el índice de noviembre es el que se utiliza para definir el ajuste de enero.

Jubilados: de cuánto será el aumento

Aunque el porcentaje final debe ser oficializado por el Gobierno nacional, con el dato del Indec ya confirmado, el incremento de enero será cercano al 2,5%.

Con esa suba:

El haber mínimo jubilatorio pasaría de $340.879 a $352.809 , sin refuerzos adicionales.

En caso de que el Ejecutivo vuelva a otorgar el bono de $70.000, como ocurrió en meses anteriores, el ingreso total alcanzaría los $422.809, según estimaciones difundidas por BAE Negocios.

ANSES: jubilaciones en diciembre

El aumento se aplicará también sobre el resto de las jubilaciones y pensiones, de manera proporcional al haber que perciba cada beneficiario. El esquema vigente ajusta los haberes exclusivamente por inflación, dejando de lado variables como salarios o recaudación. Esto implica que los aumentos reflejan la evolución de los precios, pero también que los ingresos previsionales dependen de manera directa del ritmo inflacionario.

Con una inflación mensual que volvió a ubicarse por encima del 2%, el ajuste de enero confirma una leve aceleración respecto de los incrementos de meses anteriores. El aumento se verá reflejado en los haberes que ANSES pagará según el cronograma habitual por terminación de DNI, que se dará a conocer oficialmente en las próximas semanas.

Cuánto se cobra de jubilación en diciembre

Prestaciones ANSES: cuánto cobro en diciembre 2025

El aumento del 2,5% también regirá sobre las pensiones no contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las asignaciones familiares y universales que paga la Anses. Tras la suba, la PUAM subirá a $ 279.412,01, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez pasarán a $ 244.485,50. Para el caso de las madres de siete hijos, el monto será igual a la jubilación mínima ($349.265).

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los beneficiarios cobrarán $ 125.504,99. La Asignación por Embarazo (AUE), por su parte, subirá también a $ 125.504,99 por hijo, de los cuales el 80% se cobra mensualmente y el 20% restante se acumula para el cobro anual una vez presentadas las libretas correspondientes.