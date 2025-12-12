EN VIVO
Crisis en el tren Sarmiento: la medida que afecta a miles de pasajeros

El Sarmiento está atravesando uno de sus momentos más difíciles y las autoridades debieron tomar medidas que afectan a los pasajeros.

12 de diciembre, 2025 | 19.06

La crisis en el tren Sarmiento llevó a que las autoridades ferroviarias a reactivar licitaciones para obras en línea que llevaban varios meses demorada. Cómo serán las obras que aprobó Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y en qué medida afectarán a los usuarios de la línea.

Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) reactivó licitaciones para obras en la línea entre las que se encuentran trabajos de mantenimiento de tres estructuras metálicas y la reparación de una sección del muro de contención de la trinchera, que corre riesgo de derrumbe.

Si bien se repusieron algunas frecuentas y hubo un incremento de formaciones al servicio, el Sarmiento continúa funcionando con complicaciones, y tras el descarrilamiento de Liniers las autoridades ferroviarias se vieron en la obligación de ponerse manos a la obra para mejorar el recorrido y las formaciones.

De acuerdo a información extraída de enelSubte, las intervenciones comprenden trabajos tres en puentes metálicos y en la trinchera Once – Caballito. Los puentes a intervenir son el ubicado sobre el paso bajo nivel Yatay -entre Once y Caballito-, el del Arroyo Las Torres y el del Río Reconquista -ambos entre Merlo y Paso del Rey-. En estos sectores se realizará el reemplazo del balasto, rieles y durmientes, nivelación de la vía, refuerzos y reparaciones de la estructura metálica, tareas en el tercer riel e instalaciones de potencia, trabajos en desagües, tratamiento anticorrosivo, trabajos en interferencias, adecuación de mamposterías y revoques, entre otros trabajos.

En qué consisten las licitaciones que se reactivaron para mejorar el Sarmiento

Entre las licitaciones que se reactivaron figuran la obra de renovación del señalamiento entre Flores y Villa Luro, que había sido lanzada en mayo pasado y se encontraba detenida desde agosto. La segunda licitación corresponde a obras eléctricas, consistentes en el montaje de interconectores de 815 Vcc, que alimenta la tracción de los trenes eléctricos que circulan entre Once y Moreno, y la tercera licitación es una contratación destinada a la compra de cables para la renovación de los interconectores del sistema de tercer riel.

