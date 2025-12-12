Detuvieron al hombre que filmaba a sus inquilinas con cámaras ocultas en La Rioja

Este viernes, un hombre fue detenido en La Rioja tras de ser acusado de filmar con cámaras ocultas a sus inquilinas. La denuncia la realizaron tres estudiantes que se alojaban en un complejo de departamentos pertenecientes al sujeto, ubicados en la calle Carlos Gardel al 900 del barrio Luis Vernet.

Una de las jóvenes comenzó a sospechar de las instalaciones del lugar al notar un particular reflejo en el techo. Al revisar una de las rejillas de ventilación, encontró una cámara oculta que, además, contaba con una tarjeta de memoria en uso. Luego de eso, la conectó a su computadora y allí finalmente halló todos los videos que el artefacto electrónico había grabado hasta el momento.

Al mismo tiempo, sus compañeras también encontraron otras cámaras escondidas en el baño. Para una de ellas, el hallazgo fue realmente sorpresivo ya que aseguró que el hombre -que tenía llave de todos los departamentos del complejo- parecía "atento" con sus inquilinas y que incluso pensaba renovar el contrato por un año más.

"Tenía copias de las llaves de los departamentos y entraba con nuestro permiso, pero nosotras no desconfiábamos. Hace poco cumplí un año acá, y estuve a punto de renovar el contrato", afirmó en diálogo con C5N.

Otra de las estudiantes sostuvo que enfrentarse a ver las grabaciones de las cámaras fue "horroroso". Y sobre esto, detalló: "Apuntaba a mi cama y grababa de noche, se veía clarito de noche".

Qué encontró la Policía tras allanar la casa del acusado

La causa está a cargo de la fiscal Nadia Schargrodsky y la jueza Gisela Flamini, quien autorizó la detención del hombre identificado con las iniciales J.A.

Según las víctimas, el individuo alojaba en su complejo solo a mujeres y no aceptaba parejas. Tras allanar su vivienda, la Policía encontró más de 100 CDs, computadoras, cámaras digitales y discos ópticos. Además, en otros departamentos que forman parte del complejo hallaron más cámaras ocultas.

La magistrada le prohibió al acusado tener cualquier tipo de acercamiento con las víctimas y si bien todo el material deberá ser analizado por la fiscalía, por el momento, la causa está caratulada como "violación de domicilio en concurso real" con el agravante de violencia de género.