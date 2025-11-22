Con una baja sensible y dos dudas para Gallardo, el posible 11 de River en el clásico vs. Racing

Con una baja sensible y dos dudas para Gallardo, el posible 11 de River vs. Racing

River Plate enfrentará a Racing en el Cilindro de Avellaneda para un nuevo clásico del fútbol argentino buscando una victoria que lo meta en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Marcelo Gallardo está lleno de dudas y por ello, todavía no definió el 11 titular que saldrá al verde césped del Estadio Juan Domingo Perón. A su vez, se sumó una baja en los últimos días que, si bien encendió todas las alarmas, sólo se perdería sólo este compromiso en Avellaneda y no los restantes, en caso de avanzar de ronda.

Por supuesto, la decisión final la tendrá el propio "Muñeco" que deberá rearmar la formación pensando en el rival y el complejo momento que están atravesando. Los de Núñez no convierten ni levantan cabeza en el certamen, por lo que necesitarán ganar para volver a ilusionarse con campeonar después de un año en el que justamente eso les fue esquivo. Ante esta situación, quedará por conocer cómo jugará el visitante y por qué sistema se inclinará su entrenador teniendo en cuenta la ausencia y las incógnitas.

Las dos dudas y la baja sensible del River de Gallardo para enfrentar a Racing en el clásico

En principio, Facundo Colidio todavía se está recuperando del desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda y todo indica que volverá a quedarse afuera del equipo y de los convocados. El delantero, con pasado en Boca Juniors, fue clave en el duelo disputado por los cuartos de final de la Copa Argentina donde el "Millonario" se impuso sobre la "Academia" por 1 a 0 con gol de Maximiliano Salas, en Rosario. En caso de que River salga victorioso de este encuentro, podría regresar en un hipotético caso contra el vencedor entre Lanús vs. Tigre.

Facundo Colidio no jugaría ante Racing por los octavos del Torneo Clausura

Los que sí tienen su lugar asegurado en la formación son Franco Armani bajo los tres palos, los cuatro defensores y los delanteros. De esta manera, las dudas están en la mitad de la cancha ya que dependerá de lo que busque el técnico ante el rival: Kevin Castaño y Juan Portillo podrían ocupar un lugar en el medio junto a Enzo Pérez y Juanfer Quintero pero también Giuliano Galoppo y Santiago Lencina se perfilan para decir presente con el fin de darle explosión a ese sector de la cancha.

El posible 11 de River sin Colidio y con dos incógnitas vs. Racing

Probable once: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo o Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juanfer Quintero, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Cuándo juegan Racing vs. River por los playoffs del Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre la "Academia" y el "Millonario" por los cuartos de final del Torneo Clausura se jugará este lunes 24 de noviembre de 2025, a partir de las 19.15 horas (hora argentina) en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda. El encuentro arbitrado por Facundo Tello será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda Argentina.

El streaming online será de TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El último antecedente fue por Copa Argentina cuando los de Núñez eliminaron a los de Avellaneda por 1 a 0 con gol de Maximiliano Salas en el Gigante de Arroyito.