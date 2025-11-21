Chau River: los 3 jugadores que Gallardo declaró transferibles en el mercado de pases 2026

De a poco, Gallardo comienza a darle forma al River que pretende en la temporada 2026

El nivel de expectativas generadas en comparación con los resultados obtenidos a lo largo de la temporada dan como resultado que haya una enorme desilusión entre los hinchas. Algo que obliga a tomar medidas drásticas con el fin de revertir la situación. Es por ello que Marcelo Gallardo le colocó a tres jugadores del plantel de River el cartel de transferibles. Cualquier propuesta va a ser escuchada y puede que se llegue a un acuerdo formal.

Uno de los detalles que se desprende de esta temporada es que el “Millonario” tiene un plantel que le genera un gasto anual de 100 millones de dólares en concepto de salarios y demás consideraciones. Viendo los resultados deportivos que se registraron es de carácter urgente que haya una importante renovación. Por ende, no es descabellado que se deslice la idea de escuchar ofertas por ciertos nombres que sumaron minutos en el último tiempo y no entregaron garantías.

El "Muñeco" entiende que los tres alcanzaron un ciclo y que ante una oferta es mejor que salgan

Los nombres que Marcelo Gallardo considera como transferibles son Fabricio Bustos, Paulo Díaz y Facundo Colidio. Este último viene de renovar su contrato después de haberse destacado en el Mundial de Clubes. Sin embargo, su rendimiento bajó demasiado y se comenzó a considerar que una buena propuesta de compra podría ser analizada. Una que asegure un ingreso igual o superior a los 5 millones de euros que se le pagaron al Inter de Italia por su ficha.

Por otro lado, el lateral derecho tuvo una gran cantidad de oportunidades para mostrarse como una alternativa a Gonzalo Montiel pero no las pudo aprovechar. La gota que colmó la paciencia fue la lesión del pasado domingo frente a Vélez. Se estima que tendrá para tres semanas de recuperación. Además, se debe sumar que se iniciaron contactos por Kevin Amaro de Liverpool de Uruguay. Un jugador de características similares que le gusta a Marcelo Gallardo.

Mientras que el caso de Paulo Díaz es bastante especial. “Fue una decisión técnica”, expresó el “Muñeco” Gallardo en la última conferencia de prensa. Aunque los comentarios que circulan señalan que se trató de un mensaje claro de que su ciclo culminó. Es por ello que su agente debe salir a buscarle una propuesta. Esto podría reactivar un viejo interés desde Medio Oriente, que le ofrece un salario que es impagable para el fútbol argentino. No obstante, su salida a dicho destino lo alejará de gran manera de tener minutos en la Selección de Chile.

A esta lista de nombres es necesario sumar otros que tienen enormes chances de no seguir, porque sus contratos no van a ser renovados. Es el caso de Milton Casco, Nacho Fernández que estaría negociando con Gimnasia de La Plata para regresar, Gonzalo Martínez que no disputa un partido completo desde la temporada 2022 y Miguel Borja. A Enzo Pérez hay que dejarlo a un costado y darle un tratamiento especial.

La continuidad del capitán de River depende de manera exclusiva de la decisión que tome. Marcelo Gallardo entiende que no está para sumar minutos como titular, pero que puede darle mucho al equipo en un rol similar al que Leonardo Ponzio tuvo en su etapa final como jugador. Tampoco se descarta que el volante agarre sus cosas y decida regresar a Mendoza para cumplir la promesa de jugar en Deportivo Maipú, el club de su ciudad.