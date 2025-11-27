Stranger Things 5: la referencia a Winona Ryder y los 10 datos curiosos que no sabías sobre la nueva temporada

Stranger Things estrenó su quinta temporada y detrás de los impactantes episodios que marcan el comienzo del final hay muchísimos datos curiosos de producción. Desde la elección de un vestuario inspirado en Winona Ryder, las elecciones de musicalización y los desafíos de ambientación, hay varias decisiones y guiños de los hermanos Duffer que los fanáticos de la serie deberían conocer.

Los datos curiosos de la quinta temporada de Stranger Things

Una las decisiones más llamativas en la realización de la nueva temporada es que Maya Hawke solicitó que Robin, su personaje, usara un outfit de la vida real de Winona Ryder, quien interpreta a Joyce Byers y co-protagonizó la película La dura realidad en 1994 junto con su padre, Ethan Hawke. Así, el personaje usa una remera de Tom Waits, una campera de cuero y jeans para recrear una foto de la vida real de la icónica actriz.

Maya Hawke solicitó que Robin, su personaje, usara un outfit de la vida real de Winona Ryder

Además, hay otras decisiones curiosas:

1. Decisión de vestuarios

Cada vestuario se diseña en distintas versiones —limpio, sucio, con sangre— para garantizar continuidad durante el rodaje, que puede extenderse por meses. Por ejemplo, Dustin sigue usando su camiseta del club Hellfire en la temporada 5, pero ahora muestra desgaste real por el uso y los lavados.

Además, hay otras decisiones de continuidad. Por ejemplo, Will vuelve a usar el mismo tipo de zapatillas Adidas que tenía en la temporada 1 y también muchos looks en capas con camperas sin mangas en referencia a sus outfits más icónicos de las temporadas pasadas.

2. Películas clásicas como fuente de inspiración

El corte de pelo de Will Byers se inspiró en Sebastian de la película La historia sin fin y se mantuvo a lo largo de la serie para mostrar su estancamiento emocional. Recién en la temporada 5 su peinado evoluciona por primera vez. Caso similar para el cabello de Nancy, que se basó en la apariencia de Sigourney Weaver en Alien, y las coletas de Holly Wheeler, una referencia a personajes infantiles clásicos como Gertie de E.T.: El extraterrestre.

3. El desafío de lo retro

Una de las tareas más complejas fue encontrar una variedad de vestuario de la época. Por ejemplo, la vestuarista Amy Parris encontró ocho de los suéteres de Mike en una tienda de segunda mano, pero cuando necesitaron más, tuvo que recrear los tejidos e incluso pintarlos para que coincidieran con los originales. Siguiendo la misma línea, algunos personajes contaron con zapatillas Nike personalizadas, como Erica, Eleven y Steve.

La producción compró utilería en ventas de garaje

4. Técnicas de los 80s

La encargada del departamento de maquillaje, Eryn Krueger Mekash, se inspiró en el anuario de secundaria de su esposo y recurrió a ideas y herramientas de la época: cepillos, bucleras y secadores de pelucas para lograr estilos auténticos, con un uso mínimo de alisadores.

5. El secreto del pelo de Steve Harrington

El look de Steve vuelve a destacarse, ya que en la quinta temporada tiene el pelo más largo atrás y lo llamativo es que se aplicó la técnica de secado “pata de gato” para lograr su forma característica.

6. Looks más naturales y sangre personalizada

El tono apocalíptico permitió mostrar a los personajes con una apariencia más realista y sencilla, lo que se tradujo en menos maquillaje y looks más desaliñados. Al mismo tiempo, se hicieron múltiples pruebas para crear un color de sangre que funcionara bien con la iluminación azul y roja de la serie, una indicación específica de los hermanos Duffer.

7. La transformación de Vecna

El actor Jamie Campbell Bower pasó cerca de 70 horas sentado junto al equipo de prótesis para convertirse en Vecna. Usó lentes de contacto y dentaduras a medida para permitir la máxima expresividad facial posible. Esta temporada, el tiempo de su transformación fue mucho menor, gracias al equipo de efectos especiales de maquillaje, a cargo de Barrie Gower, quien trabajó con hasta cuatro personas colaborando en conjunto solo en la parte superior de su cuerpo. En sí, las prótesis de cara, hombros y manos se hicieron de cero, y el nuevo diseño incluyó quemaduras y cicatrices que muestran las secuelas de la temporada anterior.

En esta temporada el tiempo de preparación de Vecna se redujo y realizaron el diseño desde cero

8. La construcción de “El otro lado”

Para crear la atmósfera de "El otro lado" y sus enredaderas, se usaron alrededor de 44 km de tubos flotadores y 130 km de cuerda. Además, se fabricaron cerca de 84 km de tentáculos. Además, el departamento de arte fabricó enredaderas de hasta 4 metros de alto, que luego el equipo de VFX extendió digitalmente sobre árboles y edificios.

9. Búsqueda de utilería en ventas garaje

Muchos elementos del set, en especial artefactos electrónicos como radios o productos de limpieza de los años ochenta, se encontraron en ventas de garaje. La decoradora de set Jess Royal usó objetos reales para construir espacios auténticos y enfocados en los personajes.

10. Armas curiosas

Los personajes suman nuevos elementos y armas distintas. En la quinta temporada Mike usa una pala cuya punta está envuelta con alambre de púas para imitar el bate que Steve usó en temporadas anteriores. Y si bien en todas las temporadas se usan lanzallamas, en todas ellas el diseño es diferente.