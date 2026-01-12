Cómo conseguir trabajo en Reino Unido estando en Argentina: en qué sitios buscar empleo

Si buscás un cambio profesional y trabajar en el exterior, Reino Unido es uno de los destinos más atractivos y la consolidación del home office abre la posibilidad de trabajar para Londres o Manchester sin moverte de tu casa en Argentina. Conocé los mejores sitios para buscar ofertas laborales afuera.

Cómo conseguir trabajo remoto en Reino Unido desde Argentina: en qué portales buscar

La clave para tener éxito en el mundo laboral de Reino Unido no es solo hablar bien inglés, sino saber exactamente a dónde las empresas británicas buscan talentos de todo el mundo. Para eso, hay ciertos portales y aplicaciones más efectivas donde podés filtrar y posicionarte mejor. Estas son:

1. LinkedIn (con filtros estratégicos)

Es la herramienta número uno, pero tenés que saber usarla. No tenés que buscar simplemente "empleo", sino configurar las alertas de búsqueda de la siguiente manera:

En la ubicación, poné "United Kingdom".

En el filtro de modalidad, seleccioná "Remote" (Remoto).

Buscá palabras clave en las descripciones: términos como "Contractor", "Remote Worldwide" o "Latam based" son cruciales, ya que muchas empresas de Inglaterra buscan específicamente en nuestra zona horaria por la comodidad de los horarios.

Si buscas trabajo remoto en Reino Unido desde Argentina hay cinco sitios de empleo clave que deberías conocer

2. Otta (ahora parte de Welcome to the Jungle)

Si trabajás en tecnología, marketing, diseño o producto, Otta es una de las mejores plataformas para vos actualmente. Se especializa en startups y empresas "tech-forward" del Reino Unido. Lo mejor que tiene es que te permite filtrar empresas según su cultura y, fundamentalmente, por aquellas que ofrecen esquemas de "Work from Anywhere".

3. Flexa Careers

Esta plataforma es excelente porque certifica qué tan flexibles son las empresas. Podés buscar específicamente aquellas que tienen políticas de "Remote-first" y que están abiertas a contratar talento fuera de las fronteras británicas. Es ideal si buscás transparencia total sobre los beneficios y la modalidad de trabajo antes de postularte.

4. We Work Remotely (WWR) y Remote OK

Aunque son globales, tienen secciones dedicadas exclusivamente al Reino Unido. Son los portales preferidos de las empresas que no quieren lidiar con oficinas físicas. Muchas compañías británicas publican acá cuando están dispuestas a contratar bajo la modalidad de contractor (freelance de largo plazo), que es la forma más común en la que te van a contratar desde Argentina.

Los 3 consejos clave para conseguir trabajo en el mercado británico