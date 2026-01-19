Italia descubre una basílica diseñada por Vitruvio, "el padre de la arquitectura"

‍Las autoridades italianas celebraron el lunes el descubrimiento de un edificio público de más ‍de 2.000 años ⁠de antigüedad atribuido a Vitruvio, el antiguo arquitecto e ingeniero romano conocido como el "padre de la arquitectura".

"Es un hallazgo sensacional, algo de lo que hablarán nuestros nietos", declaró en rueda de prensa el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli.

Vitruvio, que vivió en el siglo I a.C., es famoso ‌por haber escrito "De architectura" o "Los diez ⁠libros de arquitectura", el tratado ⁠más antiguo que se conserva sobre el tema.

Sus enseñanzas sobre las proporciones clásicas de los edificios ‍han inspirado a artistas durante siglos, entre ellos Leonardo da Vinci, cuyo ⁠famoso dibujo del cuerpo humano ‌se conoce como el "Hombre de Vitruvio".

Los arqueólogos creen haber encontrado los restos de una antigua basílica, o edificio público, en la ciudad central italiana de Fano, al noreste ‌de Roma, ‌que fue creada por Vitruvio.

"Siento que éste es el descubrimiento del siglo, porque científicos e investigadores llevan más de 500 años buscando esta basílica", declaró el ​alcalde de Fano, Luca Serfilippi.

"Tenemos (una) coincidencia absoluta" entre lo descubierto y las descripciones dadas por Vitruvio en sus libros, declaró por su parte a la prensa el superintendente arqueológico regional, Andrea Pessina.

La basílica tenía una planta rectangular, con 10 columnas en ‍el lado largo y cuatro en los lados cortos, explicó Pessina.

Durante la excavación, cuando aparecieron rastros de cuatro columnas, los arqueólogos utilizaron las descripciones de Vitruvio para calcular dónde debía estar la ​columna superior derecha. Cuando empezaron a excavar, la encontraron inmediatamente, agregó.

"En arqueología hay pocas certezas (...) pero nos ​impresionó la precisión" de la coincidencia, relató.

Otras excavaciones determinarán si hay más partes de ⁠la basílica bajo tierra y si el yacimiento puede mostrarse al público, dijo el superintendente.

Con información de Reuters