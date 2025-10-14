La fuerte opinión de Soledad Pastorutti tras perder La Voz Argentina: "Nunca..."

La Voz Argentina 2025 llegó a su final y Nicolás Behringer del Team Luck Ra se consagró como el campeón de la edición. La tricampeona, Soledad Pastorutti, terminó en el tercer puesto junto a su participante Milagros Amud, mientras que el segundo y cuarto lugar fueron para los Team Lali y Miranda!, respectivamente. El desenlace despertó polémica en las redes sociales, ya que el favorito para muchos se debatía entre Alan Lez y Eugenia Rodríguez. Lejos de quedarse callada, la cantante de folklore fue fuerte con su opinión.

"¡Recién saliendo del Rex! Felicidades a Nico y al primo Luck Ra por este campeonato y felicidades a todos los finalistas y especialmente a Mili, que lo dieron todo. ¡Besos gigantes a todos!", expresó en un primer lugar, pero tras la polémica que se armó en X (antes Twitter), decidió que correspondía sacar el fuerte carácter que la caracteriza.

Qué dijo Soledad Pastorutti tras la final de La Voz Argentina

Muchos usuarios de X aseguraron que el final de La Voz Argentina fue injusto, y que el premio no debía ser para Nicolás y el Team Luck Ra. Lejos de ser ajena a las críticas hacia su compañero de silla y el ganador del programa, Soledad Pastorutti tuiteó: "¡Todos eran dignos merecedores del título! Es cierto que de las cinco ediciones nunca ganó una mujer, pero hay que seguir insistiendo", sostuvo en respuesta a una usuaria que se lamentó por que "el público de La Voz Argentina nunca elije mujeres".

Soledad Pastorutti habló tras la polémica final de La Voz Argentina.

Pero las críticas no se detuvieron allí, sino que apuntaron contra la producción del programa, a lo que la folklorista retrucó: "La producción es increíble, se labura todo. No todo lo que ocurre depende de ellos y la verdad creo que este año les tocó tomar decisiones muy difíciles”, y agregó sobre la falta de programas en vivo, incluída la gran final: "Se decidió continuar más tiempo y ya nuestras agendas no coincidían. Pero de verdad hubo mucho laburo y corridas detrás".

Quién es Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina

Nicolás Behringer es el nuevo ganador de La Voz Argentina. El derrotero de este participante dentro del programa fue particularme especial, ya que estuvo a nada de quedar afuera: en la audición a ciegas las sillas estuvieron a punto de no darse vuelta, pero fue Luck Ra quien decidió apostar por él. Fue así que, el joven de 28 años fue poco a poco conquistando al público, con su emocionante historia de superación: en el 2020 perdió a su padre y desde entonces se hace cargo solo de su hermana menor.

De ser artista callejero y pelearle a la vida, pasó a ser el nuevo ganador del máximo reality musical de la Argentina, acreedor de una suma de 70 millones de pesos, un auto 0 KM Volkswagen Tera y la posibilidad de firmar un contrato con la discográfica Universal para poder continuar con su carrera musical.