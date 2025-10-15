Natalia Pastorutti reveló la verdad detrás de su separación de Soledad: "A veces..."

Durante más de dos décadas, las hermanas Pastorutti fueron inseparables en los escenarios. Nacidas en Arequito, Santa Fe, Soledad y Natalia crecieron juntas entre guitarras, bombos y peñas, convirtiéndose en uno de los dúos más queridos de la música popular argentina.

Desde los primeros pasos de La Sole en los años noventa, Natalia estuvo a su lado, aportando armonías y acompañamiento en cada presentación. Su complicidad sobre el escenario era tan evidente como su lazo familiar, sin embargo, con el paso del tiempo, sus caminos comenzaron a tomar rumbos distintos. Para muchos fue una “separación artística”, pero entre otros generó rumores y especulaciones. En este sentido, la propia Natalia decidió contar su verdad.

La verdad detrás de la separación de las hermanas Pastorutti

En una reciente entrevista con Fernando Dente, Natalia Pastorutti habló abiertamente sobre los motivos que la llevaron a tomar distancia de su hermana y de aquella etapa compartida. “Fueron veintipico de años que la acompañé cada fin de semana”, recordó con emoción, dejando en claro que su decisión no tuvo que ver con conflictos personales, sino con un proceso natural de crecimiento.

Natalia Pastorutti reveló por qué se distanció de los escenarios con Soledad.

La cantante explicó que, con el paso del tiempo, sintió la necesidad de priorizar sus propios intereses y encontrar un espacio propio para expresarse. “Uno se va poniendo más grande y sentí que hay que disfrutar, hacer lo que a uno le gusta”, confesó. Según Natalia, su elección estuvo marcada por una búsqueda de comodidad, bienestar y equilibrio, sin dejar de valorar todo lo vivido junto a su hermana: “Siempre fui una agradecida de poder acompañar a mi hermana”.

Otro de los aspectos que influyó en su decisión fue la exposición constante que conlleva la vida artística. “A veces, estar todo el tiempo expuesto no es fácil. La gente ve lo lindo, pero detrás hay sacrificio”, reconoció la artista santafesina.

La maternidad también fue un punto de inflexión en su vida. Natalia contó que, tras convertirse en mamá, empezó a replantearse sus prioridades y buscó un ritmo más acorde a su vida personal. “Después de ser mamá, me propuse disfrutar todo lo que estoy haciendo”, aseguró.

¿Cuántos años se llevan Natalia y Soledad Pastorutti?

Natalia y Soledad Pastorutti se llevan solo dos años, siendo la segunda la mayor de las hermanas. Mientras la folklorista jurado de La Voz Argentina tiene 45 años, su hermana sopló las 43 velitas el pasado 15 de agosto. Pero ni la distancia en los escenarios ni la edad, separará a estas hermanas que pusieron en lo más alto la música popular argentina.