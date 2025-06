Charles Leclerc reveló el factor en el que es superado por Lewis Hamilton en Ferrari: "Sorprendido"

Leclerc supera a Hamilton por 25 puntos en la tabla.

Tras la salida de Carlos Sainz a Williams, Ferrari arrancó el 2025 con la llegada de Lewis Hamilton, quien notificó a Mercedes de su salida a inicios del año pasado y revolucionó a toda la Fórmula 1 con su fichaje en Maranello. El arribo del siete veces campeón del mundo causó mucha expectativa entre los aficionados, aunque no se vio reflejado en los resultados, donde ha sido ampliamente superado por Charles Leclerc en casi todas las fechas.

De las diez fechas disputadas hasta el momento, el duelo interno se encuentra 7-3 en clasificación y 8-1 en carreras a favor del monegasco, con la doble descalificación en Shanghái, donde el británico cuenta con la victoria en la sprint. Estos números se reflejan en la tabla de posiciones, en la que Leclerc marcha quinto con 104 puntos y Hamilton sexto con 79, lo que representa una diferencia de 25 unidades entre las dos Ferrari.

Si bien estos valores muestran cierta superioridad de Charles, el joven piloto ha manifestado que se encuentra sorprendido por algunas de las cualidades de su nuevo compañero. Durante la conferencia de prensa previa al GP de Canadá, Leclerc reveló que uno de los factores que más lo impactaron fue el tiempo extra que se toma Hamilton para frenar, algo que no ha visto en ninguno de sus coequiperos anteriores.

“En Fórmula 1, esperas ver la velocidad, cosas especiales a la hora de pilotar, esas cosas son las que te esperas. Sigo sorprendido por la forma en la que frena, por ejemplo, lo tarde que frena es muy impresionante”, afirmó el monegasco. En relación con esto, el “Príncipe” siempre ha sido el mejor en su equipo, motivo por el que reconoce que ahora le toca a él estar un paso detrás del heptacampeón de la máxima categoría.

“Siempre había sido yo el que frenaba más tarde que mis compañeros de equipo, y ese estilo de pilotaje particular no lo había visto en ninguno de ellos. Creo que Lewis está un paso por delante, incluso más, en ese sentido, y eso es lo que me ha sorprendido”, agregó. Además de esto, el monegasco señaló que el inglés tiene una disciplina sorprendente, ya que tiene bien organizados sus proyectos de manera tal que requieran de su “implicación diaria”.

La preocupación de Ferrari para el GP de Austria

El Gran Premio de Austria es la siguiente parada de la Fórmula 1, que volverá el próximo fin de semana con la decimoprimera fecha, a la que Ferrari llega con cierta preocupación. De hecho, tras la cita en Montreal, Frederic Vasseur, director de la escudería italiana señaló que se necesitan “muchos cambios”, pero el paquete de actualizaciones está programado para Silverstone, por lo que se esperan unas pocas mejoras para la cita en Speilberg, posiblemente con una nueva suspensión trasera.