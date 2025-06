La tristeza de Lewis Hamilton tras el incidente que tuvo con un animal en el GP de Canadá: “Devastador”

Hamilton está séptimo con 79 puntos.

La cita en el Circuito Gilles Villeneuve no fue sencilla para Lewis Hamilton, quien no tuvo el rendimiento que esperaba encontrar con su SF-25, además de que un inesperado suceso al inicio de la carrera mermó el ritmo del monoplaza. Y es que luego de las primeras vueltas, el inglés tuvo que lidiar con un hueco en el suelo del coche, producto de haber atropellado a una marmota que se cruzó en el camino de la Ferrari.

El animal cruzaba el circuito cuando quedó debajo del coche de la marca italiana y provocó daños que afectaron a los frenos, lo que hizo que la carrera se torne cuesta arriba para el piloto británico. Sin embargo, a Hamilton poco le importó el haber terminado en el sexto lugar en una carrera monótona como la que tuvo el GP de Canadá, sino que su mente estaba puesta en el suceso de la marmota, el cual le afectó bastante, ya que se sabe que es un apasionado por los animales.

Fue durante el diálogo con la prensa en la zona mixta cuando al siete veces campeón del mundo le preguntaron por el incidente, momento en que reconoció que no había visto lo que sucedió y solo llegó a oír que algo había tocado el suelo del Ferrari. “No he visto nada, pero he escuchado que he golpeado a una marmota, es devastador. Me encantan los animales y estoy muy triste por ello. Es horrible, nunca me había pasado algo así aquí”, afirmó Lewis.

Tras eso, el piloto de Ferrari dio más detalles sobre cómo se encontraba el monoplaza al finalizar la carrera y los problemas que debió afrontar para llegar a cruzar la línea de meta. “El suelo, en la parte derecha, tenía un agujero, así que visto esto, tuvimos también un problema de frenos durante la carrera y estoy agradecido por haber acabado y sumado esos puntos”, agregó Hamilton, que tuvo una jornada bastante solitaria en Montreal.

“Después de la vuelta 13, era horrible, quería que terminara, no podía ver a nadie por delante, a nadie por detrás, estaba dando vueltas, estaba intentando empujar, pero no estaba consiguiendo nada”, añadió el inglés. A pesar de todo esto, Hamilton reconoció que esta no ha sido su peor presentación en Montreal, aunque sin dudas está entre las peores.

La pérdida de terreno de Ferrari en Montreal

El GP de Canadá había comenzado de buena manera para Ferrari, que había tenido buenos resultados en las prácticas, sobre todo con Charles Leclerc, quien se vio perjudicado por las decisiones estratégicas de sus ingenieros. Y es que estar en zona de podio, el monegasco pasó a finalizar quinto detrás de Oscar Piastri, por lo que la escudería italiana sumó 18 puntos este fin de semana en Montreal.

Así está el campeonato de constructores de la F1.

Distinta fue la situación de Mercedes, su rival por el subcampeonato de la Copa de Constructores, que celebró la victoria de George Russell y el podio de Andrea Kimi Antonelli. Como resultado, el equipo alemán escaló al segundo lugar de la tabla con 199 puntos, mientras que Ferrari cayó al tercero con 183 y Red Bull sigue cuarto con 162. Arriba, McLaren continúa con su dominio con 384 unidades.