Alonso y Hamilton son dos de los tres campeones de la F1.

Tras despedirse de Mercedes en diciembre, Lewis Hamilton comenzó una nueva era con Ferrari, donde las cosas no marcharon como se esperaba en un principio, tanto por el lado del piloto como de la escudería. El no haber obtenido victorias en la temporada, a excepción de la sprint de Shanghái, ni ningún podio le sentó mal al inglés, que incluso se planteó la posibilidad de irse del equipo hace unos meses.

Para muchos especialistas, esto fue interpretado como un vaticinio de lo que será el retiro del piloto británico, que ve lejanas las posibilidades de su octavo título en la Fórmula 1 desde la derrota con Max Verstappen en la definición del 2021. De ahí que Hamilton haya sido consultado sobre la fecha de su adiós a la máxima categoría en una reciente entrevista con L'Equipe en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán que se disputará este fin de semana.

A pesar de todos los rumores, el siete veces campeón del mundo afirmó que no tiene planes de abandonar el certamen en el corto plazo, aunque se animó a ponerse como límite el 2031, aunque por un motivo muy particular. “No tengo intención de dejarlo pronto, y me alegro mucho de que Fernando siga, porque eso significa que es mayor que yo. Sí, voy a seguir hasta que él cumpla 50 años”, fue la audaz respuesta de Hamilton.

Y es que Fernando Alonso, actualmente con 44 años, fue uno de los rivales más importantes que tuvo el inglés en sus primeros años en la F1, con aquella disputa por el título del 2007 que favoreció a Kimi Räikkönen con su Ferrari. No obstante, la relación entre ellos lleva años, siendo los dos más experimentados actualmente en la grilla junto a Nico Hülkenberg, por lo que Lewis tuvo muchos adversarios fuertes a lo largo de su carrera, motivo por el que no puede elegir a uno en particular como su máximo rival.

“Admiro a cada uno de estos competidores. Me pongo en su lugar, han hecho enormes sacrificios. Al final, alguien gana y alguien pierde. Sé el dolor que deben haber sentido tras esas derrotas. Soy consciente de ello. Siento empatía por ellos en ese sentido y un enorme respeto. No hay ningún título del que me sienta más orgulloso”, agregó Hamilton para cerrar.

Los dos compartieron equipo en McLaren en 2007.

La nueva pasión de Hamilton

Durante la previa al Gran Premio de Azerbaiyán, a Lewis Hamilton le preguntaron si le gustaría adquirir el Ferrari F80, el nuevo superdeportivo insignia de la marca. Sin embargo, el británico sorprendió al anunciar que abandonó el coleccionismo de coches para dedicarse a otro rubro: “No tengo más autos. Me deshice de todos, ahora me interesa más el arte. Si comprara alguno, sería el F40, porque para mí es una verdadera obra de arte”.