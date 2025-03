Más leña al fuego: ATE hará vigilias en ministerios ante posibles 50 mil despidos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará vigilias en ministerios y secretarías este lunes ante el vencimiento de contratos de aproximadamente 50 mil trabajadores de la administración pública. El gremio de estatales exige la renovación automática y anual de los contratos y no descarta ocupar los edificios.

"Tenemos un Gobierno que ha actuado de manera permanente al margen de la Constitución y de las leyes. No vamos a permitir que existan cesantías masivas y sin una causa justificada. Montaremos vigilias en todos los ministerios y secretarías, y no descartamos ocupar aquellas dependencias que dejen trabajadores en la calle. Y no queremos que nadie defina a nuestra modalidad de protesta como ilegal. La llevaremos adelante bajo la figura de 'permanencias pacíficas'. El crecimiento de la conflictividad es responsabilidad exclusiva de la Casa Rosada. La violencia institucional crece en el país. La violencia se genera desde el poder", señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

Además, el dirigente gremial expresó: “El Estado no soporta más recortes. Un nuevo ajuste afectaría la prestación de servicios esenciales y perjudicaría de manera grave a toda la sociedad”, completó el dirigente.

Si bien desde el sindicato informaron que en distintas dependencias surgieron amenazas de que las cesantías comenzarían a comunicarse durante el fin de semana, hasta el momento no fueron notificados despidos bajo ninguna figura. Distinto fue lo que sucedió en trimestres anteriores, en los que telegramas y correos que llegaban en los días previos.

ATE se suma al paro de la CGT del 10 de abril

realizará un paro de 36 horas en todo el país entre el miércoles 9 y el jueves 10 de abril, tras sumarse a las medidas de fuerza anunciadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) para esas fechas. La semana pasada, la central obrera anunció una movilización junto a los jubilados el 9 de abril y un paro general el 10 de abril.

Este jueves, trabajadores nucleados en ATE se movilizaron al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. Después de la marcha, en la que las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes, Rodolfo Aguiar confirmó que los estatales se plegarán al paro convocado por la CGT.

"El único lenguaje que entiende esta gente es la fuerza", expresó Aguiar en sus redes sociales. "Tenemos que aceptar que en nuestro país el Estado ha sido colonizado por los empresarios y que ya casi no quedan rastros de institucionalidad. Los estatales se movilizaron masivamente en todo el país. Tenemos que seguir aumentando la conflictividad, desgastando antes que dejen en la Argentina sólo tierra arrasada", agregó.