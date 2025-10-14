Cierra Portal Palermo por decisión del Gobierno de Milei.

El shopping Portal Palermo, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, cierra sus puertas para siempre después de más de tres décadas funcionando. Los grandes supermercados Easy y Jumbo que se encuentran dentro del predio también se verán afectados por la medida.

Cierra Portal Palermo por subasta del Estado

El centro comercial está ubicado en la zona de Palermo Chico, en la intersección de la Avenida Intendente Bullrich y Avenida Cerviño. Cencosud confirmó que este shopping, uno de los más emblemáticos de la ciudad, cerrará definitivamente tras ser subastado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

A pesar de su retiro, el grupo chileno reafirmó su compromiso con el país y anunció que tiene un plan de expansión. Este plan incluye nuevas aperturas y remodelaciones bajo las marcas Jumbo, Disco y Easy, además de la reciente compra de la cadena mayorista Makro.

Se estima que la fecha de cierre será en diciembre de 2026. Mientras tanto, los locales de Jumbo y Easy continuarán operando hasta dicha fecha. Una vez cerrada esta etapa, se implementará un plan de reubicación del personal y reorganización de operaciones.

Por qué Portal Palermo cierra sus puertas

Según informó Forbes, Cencosud tomó esta decisión porque se va a vender el terreno donde funciona el complejo. El predio, de más de 44.000 metros cuadrados, fue subastado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y adquirido por el empresario Eduardo Costantini, fundador de Consultatio y creador del MALBA, tras una puja que elevó el precio base de US$ 81 millones a US$ 127 millones.

Fuentes cercanas aseguraron que la empresa “ya venía planificando esta transición” y que la salida se realizará “de manera ordenada”. “El compromiso de Cencosud con la Argentina sigue intacto”, señalaron desde la compañía, que durante el último año inauguró un nuevo supermercado Jumbo en la Ciudad de Buenos Aires y remodeló 24 tiendas de sus diferentes marcas.

El Portal Palermo fue concesionado originalmente a Cencosud en 1994 por 20 años, con varias prórrogas posteriores. La última vence en 2026, fecha en la que se concretará la retirada definitiva del grupo, que mantiene actualmente 307 puntos de venta activos en todo el país.

Qué van a poner en el terreno

Eduardo Costantini anticipó a La Nación que invertirá más de US$ 350 millones para desarrollar un nuevo polo urbano inspirado en el Design District de Miami, pero con identidad porteña.

“Fue una subasta muy disputada, pero estamos felices de poder crear un distrito que combine arte, diseño y arquitectura”, comentó el empresario. Este proyecto se va a construir sobre 42.000 metros cuadrados frente a la Mezquita de Palermo y a pocos metros del Sanatorio de la Trinidad.

El plan abarca oficinas, locales comerciales, residencias, espacios verdes, esculturas y una programación cultural abierta al público. “Primero trabajaremos en el diseño de los macrolotes, caminos internos, parques y esculturas, y luego iniciaremos la construcción de los edificios”, explicó Costantini.

Se estima que las obras van a comenzar dentro de un año y finalizarse aproximadamente en 2030. Un dato de color es que el proyecto incluirá la restauración del histórico Pabellón del Centenario, declarado Monumento Histórico Nacional.