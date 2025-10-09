Una terraza pública gigante: así es el parque de 4.000 m² y triple altura de Palermo.

Palermo es uno de los barrios más transitados de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los favoritos de los turistas a la hora de salir de paseo. Si bien es cierto que parte del cremiento del barrio es a costas de la demolición del patrimonio arquitectónico histórico -reemplazado por edificios-, salió a la luz un mega proyecto que busca una revalorización de los espacios verdes y que se erige como atractivo para todos los vecinos.

Se trata de un emprendimiento llamado OLA Palermo, un edificio de cinco plantas orientado al consumo y que tendrá espacios gastronómicos, comerciales y oficinas, además de una imponente terraza gigante abierta al público. Se prevé que el edificio se inaugure esta primavera y que el parque de 4.000 metros cuadrados con senderos peatonales, vegetación autóctona y vistas panorámicas al Rosedal, el Hipódromo y el Campo de Polo se convierta en un punto frecuente de visitas.

La instalación de espejos que tendrá el edificio

Otro de los atractivos del edificio OLA Palermo es una instalación de espejos rotables de 1,8 metros de altura, para que los visitantes puedan jugar con ellos y con sus reflejos. La autora de esta obra artística visual es Carola Zech y en declaraciones al citado medio explicó: "El proyecto Espejos es una escultura que interactúa con el público, el jardín y la arquitectura. Está conformada por superficies sensibles espejadas que recogen las imágenes cambiantes que se presentan en el contexto".

En su trayectoria como artista visual Zech obtuvo el Primer Premio de Escultura Salón Manuel Belgrano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2008), el Gran Premio de Honor del Salón Nacional de Artes Visuales del Ministerio de Cultura de la Nación (2013) y el Premio Konex (2022).

Cuántos espacios verdes hay en Buenos Aires

Buenos Aires cuenta con más de 1.800 hectáreas de espacios verdes distribuidas en 1.139 áreas y tres reservas urbanas.