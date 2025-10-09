Escapada para este domingo 12 de octubre: llega la Fiesta de la Comida Mediterránea, con delicias para degustar al aire libre en Bahía Blanca.

La Fiesta de la Comida Mediterránea se va a celebrar este domingo 12 de octubre de 2025 en el Prado Español, Bahía Blanca. Es un plan perfecto para una escapada de fin de semana, ideal para quienes buscan darse un descanso de la ciudad, y al mismo tiempo, conocer un lugar nuevo, disfrutar de su gastronomía y de días al aire libre.

Es una excelente ocasión para que las personas conozcan la comida mediterránea, recomendada por muchos médicos y nutricionistas gracias a sus beneficios para la salud. Además de degustar estas delicias en diferentes puestos gastronómicos, quienes asistan al evento también van a poder disfrutar de un show de música en vivo, artesanías y mucho más.

Un dato interesante para aquellos interesados en la salud es que también habrá puestos de expertos en cocina mediterránea dando charlas acerca de los beneficios para el organismo de ciertos ingredientes pertenecientes a esta dieta, como el aceite de oliva. El evento es organizado por el Instituto Cultural (MBB), Dirección Municipal de Turismo, INTA e Instituciones locales.

Fiesta de la Comida Mediterránea: fecha, horario y cómo llegar desde Buenos Aires

La Fiesta de la Comida Mediterránea será el próximo domingo 12 de octubre a partir de las 11 de la mañana en el Prado Español (O'Higgins y Alberti). Para llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe partir de la Avenida 9 de Julio y seguir por la Autopista Arturo Frondizi. Desde ahí, se accede a Camino de la Ribera, luego a Carlos Pellegrini y a la Ruta Provincial 4 (RP4), hasta incorporarse a la Autopista Tte. Gral. Pablo Riccheri / Ruta Nacional A002, en Ciudad Evita.

Desde allí, se debe seguir por Camino Real Presbítero González y Aragón y por la Ruta Nacional 205 en dirección a Saladillo. Una vez en ese punto, continuar por el Camino Provincial 093-03 / enlace Ruta 205, y luego por el Camino Provincial 093-05, que conecta con la Ruta Provincial 91 (RP91).

El recorrido sigue por la Ruta Provincial 51 (RP51) en dirección a Bahía Blanca, hasta tomar el Acceso a Cabildo, y desde allí seguir hacia Alberti, donde se encuentra el Prado Español. En total, son aproximadamente 630 kilómetros con una duración estimada de 8 horas y 20 minutos, dependiendo del tránsito.

Cómo es la dieta mediterránea

La dieta mediterránea se basa principalmente en alimentos como frutas, verduras, legumbres, hortalizas, cereales integrales, y grasas saludables como aceite de oliva y frutos secos. También incluye el consumo moderado de pescado, mariscos, lácteos y huevos, y se evitan las carnes rojas y los alimentos ultra procesados.

Otra de sus premisas principales, además de basarse en alimentos frescos, es el uso de hierbas y condimentos. Estudios científicos demostraron que este tipo de dieta reduce el riesgo de enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, y que además mejora la digestión y ayuda a mantenerse en un peso saludable.