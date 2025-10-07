Patas de jamón y litros de cerveza artesanal: la fiesta provincial para una escapada el finde XL.

Este fin de semana del 11 y 12 de octubre se celebran las XV Fiesta Nacional del Jamón y 10° Fiesta de la Cerveza en Marcos Paz. Es el plan ideal para quienes están organizando una escapada para el finde XL, que comienza este viernes 10. A tan solo 1 hora de la Capital Federal, esta localidad del oeste de la Provincia de Buenos Aires se llenará durante dos jornadas de mucho sabor, acompañado de bandas en vivo y entrada libre y gratuita.

XV Fiesta Nacional del Jamón y 10° Fiesta de la Cerveza en Marcos Paz

Marcos Paz recibe este fin de semana del 11 y 12 de octubre las XV Fiesta Nacional del Jamón y 10° Fiesta de la Cerveza. Las mismas se celebrarán en conjunto, en el Espacio Quinta Devoto, predio municipal ubicado en Ruta 40, kilómetro 50. "Te invitamos a celebrar esta gran fiesta con la mejor gastronomía, música, espectáculos artísticos, feria de artesanos y emprendedores, artistas regionales y los shows de Onda Sabanera y Banda Uno", anunciaron a través del Instagram del Municipio de Marcos Paz, junto a un video institucional.

El festival contará "con la participación de productores y empresas del rubro jamón crudo del distrito y productores de cerveza artesanal". Comenzará el sábado 11 desde el mediodía, horario en el que también se iniciará el segundo día de la celebración, a puras patas de jamón y cerveza artesanal de los mejores brewers de la provincia de Buenos Aires.

Marcos Paz celebra las XV Fiesta Nacional del Jamón y la 10ª Fiesta de la Cerveza Artesanal.

En caso de querer pasar el fin de semana en el festival, Espacio Quinta Devoto cuenta con alojamiento: estancias, fincas, complejos y una posada. Si bien Marcos Paz es un destino cercano si se parte desde la Capital Federal o el primer cordón del conurbano bonaerense, no es una mala idea alojarse la noche de sábado para respirar un poco de aire fresco en un espacio lleno de verde y disfrutar de dos días de pura diversión y comida. Incluso, es una buena opción en caso de regresar en auto, ya que si se consume alcohol no se puede ir al volante.

Cómo se llega a Marcos Paz desde Capital Federal

Para llegar a Marcos Paz desde Capital Federal hay que tomar Autopista Ezeiza, ramal Cañuelas, y luego continuar por Ruta Provincial 6 hasta Gral. Bosch 174, Ruta 40, kilómetro 50. A tan solo 1 hora yendo sin tráfico, es una escapada muy atractiva para este fin de semana largo de octubre.