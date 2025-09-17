El shopping que estaba abandonado y renace totalmente renovado

El nuevo shopping que abrirá sus puertas en CABA.

Los vecinos de Palermo y alrededores tendrán un nuevo paseo comercial que cambiará la cara de la zona, ya que emergerá donde antes había un histórico shopping abandonado.

Donde antes estaba el reconocido Paseo del Sol, pronto abrirá sus puertas el nuevo shopping Palermo Off, de la mano de la compañía de real state IRSA, dueña de los principales centros comerciales del país.

Con este nuevo centro comercial, la empresa contará con 16 shoppings en todo el país y revitalizará un espacio que estaba desaprovechado y que está a pasos del popular Alto Palermo.

Esta nueva propuesta de moda, gastronomía y lifestyle tendrá su inauguración en la primera semana de octubre y contará con 18 locales comerciales. "Esta es una oportunidad de amplificación para marcas emergentes que buscan dar un salto comercial", expresaron desde la compañía.

En ese sentido, Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo y líder del proyecto, enfatizó: "Palermo OFF es un espacio multipropósito que reúne propuestas de indumentaria y gastronomía, con un espíritu comunitario. Se trata de un punto de encuentro disruptivo que amplía la experiencia del shopping y lo conecta con el entorno barrial".

Palermo Off tendrá 2.000 metros cuadrados y además de los casi 20 locales, contará con una terraza gastronómica y una doble entrada peatonal, por Beruti 3336 y Arenales 3345.

Se estima que la inversión en el lugar fue de unos 3 millones de dólares para poder revalorizar el lugar con una puesta a punto total con una nueva arquitectura que tomó la base existente pero sumando valor agregado. Entre los trabajos que se realizaron se llevó adelante una importante labor en herrería para la fachada e interiores, reacondicionamiento de los locales, instalaciones eléctricas generales, nuevas cenefas, creación de canteros y espacios verdes, mobiliario y luces de exterior.

Un dato que destacaron del lugar fue que generará más de 200 puestos de trabajo de manera directa e indirecta. "Estamos muy contentos de poder llevar adelante esta propuesta integral. Cuando empezó el proyecto nos propusimos seguir desarrollando el barrio de Palermo para ofrecer cada vez más opciones donde todos tengan su lugar", valoraron.

Cuáles son las marcas que estarán en el nuevo shopping de Palermo

Palermo Off ya confirmó algunas marcas de moda, calzado y accesorios como Bullbenny, Revolver, Bolivia, New Era, Top white, Calipsian, Gianni di Paolo, Boho y Chini.

A su vez, el lugar contará con una terraza gastronómica que tendrá reconocidos lugares como Cuervo, Orno Pizza, Nacha, Kotaro, Be Moddie y Heladería Gaviota.