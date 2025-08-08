Como en el Caribe, pero en Buenos Aires: el bar con playa, palmeras y arena blanca para andar descalzo

La Ciudad de Buenos Aires tiene propuestas gastronómicas para todos los gustos, tanto para paladares nacionales como internacionales. Pero más allá de los sabores, los locales también destacan por su oferta temática, por lo que es posible tomar un trago como si estuvieses en una playa brasileña o caribeña.

En el barrio de Palermo se encuentra un bar donde se puede sentir la arena debajo de los pies, chocarse con palmeras y disfrutar de una decoración caribeña acompañado por tragos cuando cae el atardecer. Es como estar en una playa sin salir de la ciudad. Esto es real en ParadorV8.

¿Dónde queda ParadorV8?

Ubicado en Gorriti 4830, el bar ParadorV8 abre sus puertas de martes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 00, durante esa franja horaria se divide el funcionamiento de los sectores. El sector años 50 funciona durante todo el día, pero el playero se habilita recién a las 17.30 para merendar o desde las 19.30 para cenar.

Al ingresar a Parador V8, en el área donde se encuentra la playa, hay arena blanca para andar sin calzado. Las palmeras no faltan y también hay esculturas de Lilo & Stitch y una pantalla gigante que proyecta paisajes de mar y sol. El diseño está pensado para olvidarse del cemento por unas horas y sentirse en el caribe sin salir de la ciudad.

En el sector retro de los años 50 se viaja al pasado, es un entorno más nostálgico con sillones y luces de león. Los domingos abre de 10 a 18 con acceso a todos los sectores.

¿Qué puedo comer en ParadorV8?

Entre las opciones que se pueden consumir en ParadorV8 está el clásico café de especialidad con acompañamientos tradicionales como brownie, budín de limón y arándanos o una clásica medialuna. La carta también ofrece tragos y opciones para cenar.

¿Qué otros bares temáticos hay en Buenos Aires?

ParadorV8 no es el único bar temático para pasar una tarde agradable. En la ciudad hay otro lugar que invita a los curiosos: The Hole, el primero de su categoría en estar ambientado en la cárcel de Alcatraz.

Tras pasar las barras carcelarias de la entrada, se encuentra un bar alucinante donde las ventanas enrejadas y algunos espacios como las celdas te hacen vivir la experiencia carcelaria de Alcatraz. Pero también sorprende con su extensa barra con amplia variedad de tragos y cócteles clásicos y de autor. Se encuentra ubicado en Armenia 1743 y abre de martes a sábados desde las 20.