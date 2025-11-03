Cierra un reconocido shopping de Palermo: cuando dejará de funcionar y qué habrá en su lugar

Después de 30 años, el shopping Portal Palermo, ubicado en el barrio Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, cerrará sus puertas para siempre en 2026. El predio fue subastado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la medida afecta también a las sucursales de Easy y Jumbo dentro del área.

El grupo chileno Cenconsud confirmó que el shopping cerrará definitivamente en diciembre de 2026. Mientras que los locales de Jumbo y Easy mantendrán sus operaciones hasta esa fecha. Finalizado el plazo se reubicará a personal y se reorganizarán las operaciones. Ubicado en la intersección de la Avenida Intendente Bullrich y Avenida Cerviño, el centro comercial porteño es uno de los más conocidos de la zona de Palermo Chico y abrió hace más de 30 años.

La decisión se debe a que se venderá el terreno de más de 44.000 metros cuadrados donde funciona el complejo. El predio fue subastado por la AABE y adquirido por el empresario Eduardo Costantini, fundador de Consultatio y creador del MALBA, tras una disputa que elevó el precio base de US$ 81 millones a US$ 127 millones. “Fue una subasta muy disputada, pero estamos felices de poder crear un distrito que combine arte, diseño y arquitectura”, sostuvo Costantini en declaraciones a La Nación.

El Portal Palermo fue concesionado a Cencosud en 1994 por 20 años y el grupo obtuvo varias prórrogas posteriores. El grupo chileno se retirará el próximo año, pero mantendrá activos sus 307 puntos de venta en todo el país.

¿Qué hará en el terreno del Portal Palermo?

El empresario Eduardo Costantini adelantó que invertirá más de US$ 350 millones para desarrollar un nuevo polo urbano porteño inspirado en el Design District de Miami. El proyecto, que se estima comenzará dentro de un año, busca construir sobre los 42.000 metros cuadrados nuevas oficinas, locales comerciales, residencias, espacios verdes, esculturas y una programación cultural abierta al público.

“Primero trabajaremos en el diseño de los macrolotes, caminos internos, parques y esculturas, y luego iniciaremos la construcción de los edificios”, explicó Costantini. Entre los diferentes cambios se buscará restaurar el histórico Pabellón del Centenario, declarado Monumento Histórico Nacional. Esperan que las obras se finalicen aproximadamente en 2030.