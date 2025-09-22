Se trata de uno de los barrios más lujosos y caros de la Ciudad de Buenos Aires.

En las últimas horas, Barrio Parque se volvió tendencia en redes y no para de ser nombrada en distintos canales de televisión a partir de un robo que sufrió la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, cuando se encontraba de viaje el fin de semana.

Si bien la modelo logró recuperar el celular que le habían robado con fotos de su hija Blanca, creció el interés y la curiosidad por saber dónde está ubicado Barrio Parque y cuáles son las características de esta zona exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Dónde queda Barrio Parque?

Barrio Parque es una zona residencial que se encuentra dentro del barrio de Palermo. Destaca por ser una de las áreas más custodiadas de CABA, ya que la zona cuenta con la presencia de varias embajadas y residencias diplomáticas.

Delimitado por la avenida Figueroa Alcorta, las vías del ferrocarril San Martín y las calles Tagle y San Martín de Tours, se asemeja a una urbanización cerrada, pero que conserve su fisonomía casi original. En este sector hay seguridad privada y presencia policial constante.

¿Cómo nació Barrio Parque?

El barrio fue diseñado por Carlos Thays en 1912. Cuenta con caserones de estilo francés e inglés que se ubican a lo largo de las calles de recorrido curvo. Estas construcciones son bajas y se tratan de obras arquitectónicas imponentes, como una de las cúpulas que fue diseñada por el italiano Mario Palanti, fue el mismo que pensó el Palacio Barolo, y que brilla en la esquina de Eduardo Costa y Ortiz de Ocampo.

Por otro lado, también es uno de los barrios que menos cambia, ya que está calificado como "área de protección histórica". Entonces, esto impide que se construyan edificios de más de cuatro pisos. De todas maneras, hay que tener en cuenta que esta clasificación no impide que no se puedan hacer obras o restaurar, sino que se debe tramitar un visado patrimonial, que tiene por objetivo evaluar si la intervención afecta al valor patrimonial del inmueble protegido.