Llegó septiembre y junto a él un nuevo aumento en el valor de los alquileres en la Capital Federal. Según un informe de Zonaprop, el valor promedio de alquiler de un departamento de dos ambientes en Buenos Aires es de $682.377 por mes, con un incremento del 2,1% solo en agosto.

El informe se enfoca en los departamentos de dos ambientes ya que son los más buscados en el mercado de alquileres por los habitantes de la ciudad, principalmente por quienes buscan un primer hogar con espacios divididos, lo cual brinda una mayor comodidad.

En lo que va de 2025, el aumento acumulado es del 24%, superando la inflación (19,2%) y generando un incremento real del 4,8%.

Los valores que más han sido afectados fueron los de los alquileres de tamaño pequeño y mediano, precios de departamentos monoambiente y dos ambientes han sido los que más subieron este 2025.

Cuánto sale alquilar en CABA, barrio por barrio

Los valores que promediaron en agosto para los departamentos de dos ambientes en cada barrio han sido los siguientes:

Lugano : $ 512.510

: $ 512.510 Parque Patricios : $ 594.749

: $ 594.749 Floresta : $ 600.675

: $ 600.675 Versalles : $ 601.004

: $ 601.004 La Boca : $ 602.780

: $ 602.780 Mataderos : $ 611.550

: $ 611.550 Constitución : $ 615.977

: $ 615.977 San Nicolás : $ 617.179

: $ 617.179 Vélez Sarsfield : $ 617.638

: $ 617.638 Villa Luro : $ 619.565

: $ 619.565 Monserrat : $ 619.994

: $ 619.994 Balvanera : $ 621.014

: $ 621.014 Flores : $ 624.031

: $ 624.031 L iniers : $ 633.240

: $ 633.240 B arracas : $634.653

: $634.653 V illa General Mitre : $ 635.027

: $ 635.027 B oedo : $ 636.743

: $ 636.743 S anta Rita : $ 643.276

: $ 643.276 P arque Chacabuco : $ 643.407

: $ 643.407 M onte Castro : $ 645.927

: $ 645.927 P arque Avellaneda : $ 648.905

: $ 648.905 S an Telmo : $ 649.834

: $ 649.834 V illa Pueyrredón : $ 651.981

: $ 651.981 S an Cristóbal : $ 657.221

: $ 657.221 R etiro : $ 657.736

: $ 657.736 Almagro: $ 674.833

$ 674.833 Nueva Pompeya: $ 675.755

$ 675.755 Caballito: $ 687.102

$ 687.102 Parque Chas: $ 687.895

$ 687.895 Villa del Parque: $ 695.014

$ 695.014 Recoleta: $ 697.084

$ 697.084 Agronomía: $ 703.478

$ 703.478 Villa Crespo: $ 706.146

$ 706.146 Villa Ortuzar: $ 706.571

$ 706.571 Chacarita: $ 712.144

$ 712.144 Villa Devoto: $ 713.356

$ 713.356 Colegiales: $ 725.730

$ 725.730 Villa Urquiza: $ 727.062

$ 727.062 Coghlan: $ 727.659

$ 727.659 Paternal: $ 728.610

$ 728.610 Saavedra: $ 728.873

$ 728.873 Belgrano: $ 737.168

$ 737.168 Núñez: $ 745.656

$ 745.656 Palermo: $ 753.093

$ 753.093 Puerto Madero: $ 1.201.649

A su vez, según un informe del Observatorio Estadístico del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), los barrios con mayor oferta de alquileres son: Palermo, Belgrano, Recoleta, Barrio Norte, Caballito y Puerto Madero.

Estos seis barrios concentran el 57% de la oferta total de los departamentos en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires.

Aumentos de septiembre: los montos de los contratos de aumento semestral

Es imprescindible recordar que existen dos índices distintos utilizados habitualmente para calcular el ajuste que recibirá el contrato de alquiler. Estos son: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Contratos de Locación (ICL).

El IPC mide de forma directa la inflación y es publicado por el INDEC.

El ICL combina la inflación con la evolución de los salarios.

Para aquellas personas que posean contratos con actualización semestral, en septiembre deberán afrontar subas del 14,7% (según IPC) y del 18,8% (según ICL).

Por su parte, los contratos que cuenten con ajustes anuales recibirán aumentos del 36,5% por IPC y del 50,3% por ICL.