Los barrios donde es más barato alquilar.

En la Ciudad de Buenos Aires existen barrios donde alquilar un dos ambientes puede costar hasta un 40 por ciento menos que en las zonas más cotizadas como Palermo, Belgrano o Núñez. En especial, los barrios del sur y oeste porteño ofrecen departamentos funcionales, sin amenities ni cochera, con expensas más bajas y contratos más flexibles.

Un informe basado en datos de portales inmobiliarios y fuentes del rubro identificó los diez barrios porteños con los alquileres más accesibles, con valores para dos ambientes por debajo de $400.000 mensuales.

Los barrios con alquileres más bajos son: Villa Lugano ($340.000), Villa Soldati ($345.000), Villa Riachuelo ($350.000), Constitución y Barracas (ambos $380.000), Villa Santa Rita ($390.000), San Cristóbal, Mataderos, Balvanera y San Nicolás (cada uno con $400.000).

Estos lugares presentan características comunes que mantienen los precios bajos: edificios bajos sin ascensor ni servicios extras, expensas moderadas y una demanda estable pero sin presión turística ni alquileres temporarios. Además, la conectividad con trenes y subtes facilita el acceso sin encarecer los valores.

Cuáles son las ventajas de alquilar en estos barrios

La tipología más demandada sigue siendo el dos ambientes, que ofrece independencia y funcionalidad a un costo accesible. Jorge Toselli, de JT Inmobiliaria, destacó que “los barrios del sur y oeste de la ciudad hoy están respondiendo a esa demanda con valores sostenidos y buena disponibilidad”.

En el sur, barrios como Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo se ubican en corredores estratégicos con acceso a trenes y colectivos, aunque sin subtes directos. En el oeste, Mataderos y Villa Santa Rita se apoyan en avenidas estructurales para la movilidad, con edificios bajos que permiten mantener precios accesibles.

Por otro lado, barrios como Balvanera, San Cristóbal, Almagro y Boedo cuentan con acceso a subtes A, B y E, y tienen alta rotación por su cercanía a universidades y hospitales. Allí conviven unidades antiguas con una demanda activa de jóvenes y trabajadores.

En barrios como Villa Santa Rita o Mataderos, es común que los contratos se cierren por referencias directas, evitando intermediarios y facilitando acuerdos más ágiles, especialmente en propiedades familiares.

Las expensas juegan un papel clave en la elección de estos barrios. A diferencia de las zonas premium donde superan los $250.000, aquí se mantienen bajas por la ausencia de servicios comunes, vigilancia privada y cocheras, lo que reduce el costo mensual para los inquilinos.

Además, se espera que los valores en los barrios con menor presión inmobiliaria crezcan por debajo del 2% mensual, en línea con la inflación actual, dando una perspectiva de estabilidad para quienes buscan alquilar en estas áreas.