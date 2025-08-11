En la Ciudad de Buenos Aires existen barrios donde alquilar un dos ambientes puede costar hasta un 40 por ciento menos que en las zonas más cotizadas como Palermo, Belgrano o Núñez. En especial, los barrios del sur y oeste porteño ofrecen departamentos funcionales, sin amenities ni cochera, con expensas más bajas y contratos más flexibles.
Un informe basado en datos de portales inmobiliarios y fuentes del rubro identificó los diez barrios porteños con los alquileres más accesibles, con valores para dos ambientes por debajo de $400.000 mensuales.
Los barrios con alquileres más bajos son: Villa Lugano ($340.000), Villa Soldati ($345.000), Villa Riachuelo ($350.000), Constitución y Barracas (ambos $380.000), Villa Santa Rita ($390.000), San Cristóbal, Mataderos, Balvanera y San Nicolás (cada uno con $400.000).
Estos lugares presentan características comunes que mantienen los precios bajos: edificios bajos sin ascensor ni servicios extras, expensas moderadas y una demanda estable pero sin presión turística ni alquileres temporarios. Además, la conectividad con trenes y subtes facilita el acceso sin encarecer los valores.
Cuáles son las ventajas de alquilar en estos barrios
La tipología más demandada sigue siendo el dos ambientes, que ofrece independencia y funcionalidad a un costo accesible. Jorge Toselli, de JT Inmobiliaria, destacó que “los barrios del sur y oeste de la ciudad hoy están respondiendo a esa demanda con valores sostenidos y buena disponibilidad”.
En el sur, barrios como Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo se ubican en corredores estratégicos con acceso a trenes y colectivos, aunque sin subtes directos. En el oeste, Mataderos y Villa Santa Rita se apoyan en avenidas estructurales para la movilidad, con edificios bajos que permiten mantener precios accesibles.
Por otro lado, barrios como Balvanera, San Cristóbal, Almagro y Boedo cuentan con acceso a subtes A, B y E, y tienen alta rotación por su cercanía a universidades y hospitales. Allí conviven unidades antiguas con una demanda activa de jóvenes y trabajadores.
En barrios como Villa Santa Rita o Mataderos, es común que los contratos se cierren por referencias directas, evitando intermediarios y facilitando acuerdos más ágiles, especialmente en propiedades familiares.
Las expensas juegan un papel clave en la elección de estos barrios. A diferencia de las zonas premium donde superan los $250.000, aquí se mantienen bajas por la ausencia de servicios comunes, vigilancia privada y cocheras, lo que reduce el costo mensual para los inquilinos.
Además, se espera que los valores en los barrios con menor presión inmobiliaria crezcan por debajo del 2% mensual, en línea con la inflación actual, dando una perspectiva de estabilidad para quienes buscan alquilar en estas áreas.