La Rioja impulsa más obra hídrica para garantizar el abastecimiento de agua potable en el territorio

En el marco del plan provincial destinado a enfrentar la crisis hídrica y mejorar el sistema de provisión de agua potable, el Gobierno de La Rioja ejecuta intervenciones estratégicas en las localidades de Tilimuqui y Malligasta, con el objetivo de reforzar el abastecimiento y optimizar la distribución del servicio.

A través del Ministerio de Agua y Energía, en Tilimuqui la delegación local concretó la conexión de una perforación privada a la red de agua potable, lo que permitió aumentar la presión y mejorar el flujo del suministro en un período marcado por la alta demanda y la escasez de precipitaciones. La incorporación de esta nueva fuente agrega alrededor de 50.000 litros por hora al sistema.

Mientras tanto, en Malligasta, el equipo técnico concluyó la vinculación de la perforación denominada “Alcalde” a la red de distribución. Los trabajos incluyeron la instalación de 400 metros de cañería PEAD de 110 mm y 75 mm, la colocación de una bomba y la ejecución de la obra civil necesaria para su integración.

Los trabajos para mejorar el acceso al agua

Esta mejora incrementó el caudal disponible y fortaleció la provisión del servicio para las familias de Malligasta y localidades cercanas. Ambas intervenciones forman parte del operativo provincial que busca mitigar los efectos de la crisis hídrica, reforzar la infraestructura existente y asegurar un suministro más eficiente y equitativo.

Desde el Ministerio de Agua y Energía destacaron que estas acciones permiten preparar el sistema para los meses de mayor consumo y garantizar que el agua llegue de manera estable a cada hogar del departamento Chilecito de cara al verano 2026, época de mayor consumo y en la que más escasea el recurso en toda la región.

Modernización del sistema hídrico

El Gobierno de La Rioja continúa con obras de modernización integral en la Planta Potabilizadora de Santa Cruz en Famatina, como parte de un plan provincial para enfrentar la crisis hídrica y asegurar un suministro de agua potable más eficiente. Los trabajos buscan optimizar la infraestructura y resolver deficiencias estructurales históricas para garantizar un servicio estable a los vecinos. Las tareas incluyen el reemplazo de válvulas, la reparación de filtros lentos, la refacción del depósito general y mejoras en la casilla de cloración.

Estas intervenciones forman parte de un proyecto de recuperación enfocado en solucionar problemas como pérdidas de agua, fallas en el sistema de válvulas y deterioro de cisternas. Las autoridades destacan que estas acciones son cruciales para asegurar el suministro constante de agua, especialmente ante la baja pluviometría y el aumento de la demanda. Al avanzar con el cronograma previsto, La Rioja busca aumentar la confiabilidad del servicio y prepararse de manera efectiva para el aumento del consumo durante el verano.