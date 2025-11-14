Obras hídricas: el Gobierno de La Rioja intensifica las acciones para mitigar la falta de agua en el territorio provincial

Ante la emergencia hídrica que afecta a gran parte del territorio provincial, el Gobierno de La Rioja ejecuta acciones concretas para garantizar el acceso al agua potable en cada comunidad. En esta oportunidad se puso en funcionamiento una nueva perforación en la zona de Las Higuerillas, al norte de la Capital riojana, con el objetivo de reforzar la distribución en los sectores más afectados por la falta de caudal.

El equipo técnico de la Secretaría de Agua explicó que los trabajos incluyeron la instalación de una bomba de 40 HP, capaz de extraer más de 60.000 litros de agua por hora, lo que permitirá asegurar un caudal sostenido para los vecinos del distrito y las zonas aledañas. Además, se colocó un tablero con sistema de arranque suave, que protege el equipo ante variaciones de corriente, cortes de energía o fluctuaciones de tensión, lo que mejorará la eficiencia y seguridad del sistema.

Estas tareas forman parte del plan integral de mantenimiento y optimización impulsado por el Gobierno provincial frente a la escasez de precipitaciones y la baja recarga de las fuentes subterráneas, una situación que afecta a distintas localidades riojanas.

Trabajos claves para asegurar el recurso

El ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, aseguró que el gobernador Ricardo Quintela instruyó que se redoblen los esfuerzos en cada departamento "para sostener el servicio de agua potable", además de que se debe "optimizar la infraestructura existente y reforzar la captación donde sea necesario, en beneficio de las familias riojanas, especialmente de las zonas rurales”.

En esa línea, el funcionario agregó que “este tipo de intervenciones rápidas y planificadas son esenciales para garantizar el derecho al agua", y agregó que es importante "asegurar que cada familia cuente con un recurso fundamental para su bienestar”.

Es a través de estas acciones que el Ministerio de Agua y Energía profundiza su plan de obras e intervenciones estratégicas, las cuales están destinadas a fortalecer la infraestructura hídrica en toda la Provincia. Finalmente, Scaglioni aseguró que la provincia busca garantizar el acceso equitativo al agua potable para los riojanos.

El Plan Hídrico 2050

La Rioja presentó el Plan Hídrico 2050, un Plan Maestro desarrollado con la asistencia del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y una consultora internacional. Este programa de planificación estratégica a largo plazo, con una proyección de 25 años, busca garantizar el acceso al agua a todos los riojanos y enfrentar la sequía estructural que afecta a la provincia.

Sus ejes se centran en la captación, almacenamiento y distribución del agua, la eficiencia en el riego, la seguridad hídrica urbana y rural, la medición y regulación del consumo, y la implementación de instrumentos de financiamiento. El plan establece criterios para el uso sostenible del recurso y prioriza la planificación, la infraestructura, la regulación y el monitoreo para orientar las decisiones y coordinar acciones frente a la crisis de abastecimiento.