Dólar tarjeta HOY: cuás el precio de la divisa para gastar si viajas al exterior este 2 de diciembre

En la jornada del martes 2 de diciembre de 2025, la cotización del dólar tarjeta se ubicó en $1917,50, y se mantiene estable en relación al día anterior. Este movimiento marca una estabilidad mensual, ya que la variación con noviembre es del 0%. Al analizar la evolución interanual, el dólar tarjeta presenta una suba del 16% en comparación con diciembre de 2024, cuando su valor era de $1649,60. Esta diferencia evidencia la tendencia alcista que ha mantenido en el último año.
Es importante destacar la brecha que existe entre el dólar tarjeta y el dólar blue. Mientras el primero cotiza a $1917,50, el dólar blue se encuentra en $1415, lo que implica una diferencia del 36% entre ambos tipos de cambio.
Cómo se calcula el dólar tarjeta: qué es
El dólar tarjeta corresponde al tipo de cambio aplicado para consumos realizados con tarjetas de débito y crédito en el exterior, así como para la compra de pasajes y paquetes turísticos hacia destinos fuera de Argentina. Su valor se calcula sumando al dólar oficial un impuesto a las ganancias del 30%, totalizando una carga impositiva del 30%.
El mercado de cotización del dólar tarjeta opera en el mismo horario que el mercado cambiario oficial, es decir, hasta las 16:30 horas de lunes a viernes.
Cuánto cuesta el dólar tarjeta hoy
- Dólar oficial: $ 1475
- Dólar tarjeta: $ 1917,5
Cómo pagar los gastos de tu tarjeta de crédito con dólares y evitar el recargo
Utilizar tus propios dólares para cancelar los consumos en el exterior de tu tarjeta de crédito en Argentina es la forma más conveniente de evitar el "dólar tarjeta".
Pasos para Cancelar Consumos en USD con Dólares Propios
-
Stop Debit (Exclusión de Débito Automático):
-
Ingresá a tu Home Banking o la App y solicitá el Stop Debit.
-
Este paso es vital para que el banco no pesifique automáticamente y te debite el saldo total (que incluye los impuestos) de tu cuenta en pesos.
-
Hazlo siempre antes del vencimiento.
-
-
Pago del Saldo USD (Usar Caja de Ahorro en Dólares):
-
En la sección de Pago de Tarjetas, seleccioná la opción de pagar el saldo en dólares.
-
Elegí como cuenta de origen tu Caja de Ahorro en Dólares y aboná el monto exacto en USD.
-
-
Pago del Saldo ARS Neto (Ajuste de Percepciones / Devolución de Impuestos):
-
Pagá el saldo restante en pesos, que corresponde a tus consumos locales.
-
El monto a pagar debe ser el saldo neto, ya que las Percepciones AFIP (que se calcularon sobre los dólares) deben ser automáticamente descontadas o devueltas por el banco al haber cancelado con USD propios.
-