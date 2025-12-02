Dólar tarjeta HOY: cuás el precio de la divisa para gastar si viajas al exterior este 2 de diciembre

En la jornada del martes 2 de diciembre de 2025, la cotización del dólar tarjeta se ubicó en $1917,50, y se mantiene estable en relación al día anterior. Este movimiento marca una estabilidad mensual, ya que la variación con noviembre es del 0%. Al analizar la evolución interanual, el dólar tarjeta presenta una suba del 16% en comparación con diciembre de 2024, cuando su valor era de $1649,60. Esta diferencia evidencia la tendencia alcista que ha mantenido en el último año.

Es importante destacar la brecha que existe entre el dólar tarjeta y el dólar blue. Mientras el primero cotiza a $1917,50, el dólar blue se encuentra en $1415, lo que implica una diferencia del 36% entre ambos tipos de cambio.

Cómo se calcula el dólar tarjeta: qué es

El dólar tarjeta corresponde al tipo de cambio aplicado para consumos realizados con tarjetas de débito y crédito en el exterior, así como para la compra de pasajes y paquetes turísticos hacia destinos fuera de Argentina. Su valor se calcula sumando al dólar oficial un impuesto a las ganancias del 30%, totalizando una carga impositiva del 30%.

El mercado de cotización del dólar tarjeta opera en el mismo horario que el mercado cambiario oficial, es decir, hasta las 16:30 horas de lunes a viernes.

Cuánto cuesta el dólar tarjeta hoy

Dólar oficial: $ 1475

Dólar tarjeta: $ 1917,5

Cómo pagar los gastos de tu tarjeta de crédito con dólares y evitar el recargo

Utilizar tus propios dólares para cancelar los consumos en el exterior de tu tarjeta de crédito en Argentina es la forma más conveniente de evitar el "dólar tarjeta".

Pasos para Cancelar Consumos en USD con Dólares Propios