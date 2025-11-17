El dólar tarjeta cotiza a $1852,50 con una baja del 1% en la última semana

Este lunes 17 de noviembre de 2025, la cotización del dólar tarjeta se ubica en $1852,50, mostrando una disminución del 1% respecto al mismo día de la semana anterior.

En lo que va del mes, el dólar tarjeta presenta una baja del 3% en comparación con octubre de 2025, aunque al comparar con noviembre del año pasado, la divisa muestra un aumento del 13%. En esa fecha, el dólar tarjeta cotizaba a $1635,2.

La diferencia entre el dólar tarjeta y el dólar blue se mantiene significativa. Mientras que el dólar tarjeta está en $1852,50, el dólar blue cotiza a $1410, lo que implica una brecha del 31% entre ambos tipos de cambio.

Qué es el dólar tarjeta y cómo se calcula

El dólar tarjeta es el tipo de cambio utilizado para las transacciones con tarjeta de débito y crédito realizadas en el exterior, así como para la compra de pasajes y paquetes turísticos en dólares hacia destinos fuera de Argentina.

Su valor se determina sumando al dólar oficial un 30% correspondiente al anticipo del impuesto a las ganancias.La cotización del dólar tarjeta se actualiza conforme al horario del mercado de cambios, operando hasta las 16:30 horas de lunes a viernes.