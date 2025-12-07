Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura 2025: hora, TV en vivo y streaming online

Boca vs. Racing, en La Bombonera por la primera semifinal del Clausura 2025.

Boca Juniors y Racing se enfrentan este domingo en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, en un duelo que promete alta tensión y definirá al primer finalista del certamen. El Xeneize llega en un momento inmejorable con seis victorias consecutivas, incluyendo el Superclásico ante River, mientras que la Academia debe resolver varias ausencias importantes por suspensiones y lesiones que condicionan la elección del equipo de Gustavo Costas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Racing Club, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca y Racing?

El partido entre Boca Juniors y Racing Club por la semifinal del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo 7 de diciembre, a partir de las 19 horas en La Bombonera. El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por ESPN Premium y TNT Sports del Pack Fútbol. El streaming online irá por Disney+, TNT GO, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO. El árbitro principal del partido será Darío Herrera.

El conjunto de la Ribera llega a este compromiso atravesando su mejor momento de la temporada. Los dirigidos por Claudio Úbeda acumulan seis victorias consecutivas, una racha que incluye el triunfo en el Superclásico ante River Plate. En los cuartos de final, Boca se impuso 1-0 ante Argentinos Juniors gracias al gol tempranero de Ayrton Costa, demostrando solidez defensiva y eficacia ofensiva.

La confianza del cuerpo técnico en el plantel es absoluta. Úbeda repetirá por tercera vez consecutiva la misma formación que utilizó ante Talleres y Argentinos Juniors, apostando a un equipo que encontró su funcionamiento ideal. Además, el Xeneize ya tiene asegurada su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, lo que le permite afrontar este torneo sin presiones adicionales.

Boca vs. Racing, en La Bombonera por la primera semifinal del Clausura 2025.

Por su parte, Racing llega a La Bombonera tras superar a Tigre en los cuartos de final por penales, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular. La Academia tuvo un año destacado que incluyó la conquista de la Recopa Sudamericana en el primer semestre, alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores donde cayó ante Flamengo por la mínima diferencia, y un buen cierre en el torneo local con la victoria 3-2 sobre River en octavos de final.

Sin embargo, el panorama para los de Avellaneda se complica por las múltiples bajas que afectan al plantel. Santiago Sosa y Gastón Martirena fueron expulsados en el partido ante Tigre y no podrán estar presentes en la semifinal. A estas ausencias se suman las lesiones de Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez y Elías Torres, lo que obliga a Costas a reconfigurar su equipo. Por último, regresan con lo justo desde lo físico Marcos Rojo y Matías Zaracho.

El ganador de este cruce se medirá en la final del Clausura con el vencedor del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes. La definición del torneo está programada para el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Para Racing, este título representa la única vía de acceso a la Copa Libertadores 2026, lo que añade una cuota extra de motivación al conjunto de Costas.

Formaciones probables de Boca y Racing

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

Úbeda no realizará modificaciones en el equipo titular para recibir a la Academia. El entrenador apostará por la continuidad y repetirá la misma alineación que le dio resultados positivos en las últimas presentaciones. La solidez mostrada por el equipo en la racha de seis victorias consecutivas respalda esta decisión.

El Xeneize formará con Agustín Marchesín en el arco, protegido por una línea de cuatro compuesta por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el mediocampo se ubicarán Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado y Exequiel Zeballos, mientras que el ataque quedará conformado por la dupla Miguel Merentiel y Milton Giménez.

En Racing, Costas afronta un escenario más complejo debido a las numerosas bajas. Durante la semana, el entrenador probó un esquema con línea de cinco defensores para contrarrestar el juego aéreo de Boca, una variante táctica que podría darle mayor solidez defensiva al equipo visitante.

La Academia saldría con Facundo Cambeses en el arco y una defensa de cinco integrada por Facundo Mura (reemplazando a Martirena), Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso y Gabriel Rojas. El mediocampo contaría con Juan Ignacio Nardoni y Agustín Almendra, mientras que en el ataque jugarían Tomás Conechny o Santiago Solari, "Maravilla" Martínez y Duván Vergara.

Boca vs. Racing: ficha técnica