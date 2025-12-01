Con el endeudamiento en espera, aumentan las tensiones en el peronismo

Tras la sesión frustrada la semana pasada en la Legislatura bonaerense para aprobar el pedido de endeudamiento, las tensiones puertas adentro del peronismo, comenzaron a escalar a lo largo de los días. Reuniones durante el fin de semana y plenarios partidarios desencadenaron en una conferencia con intendentes este lunes en Casa de Gobierno a las 16:30 horas para hacer mención al tema. “Están invitados todos los mismos que para la presentación del presupuesto”, adelantaron desde Gobernación e indicaron que “no será conferencia de prensa”.

El sábado al mediodía, el Frente Grande, espacio que lidera Mario Secco y varios intendentes, realizó un plenario en Ensenada y contó con la presencia del gobernar Axel Kicillof. “Terminó esta campaña y empieza la nueva: Axel Kicillof presidente en 2027”, dijo enfáticamente el intendente de Ensenada y los aplausos en el recinto fueron unánimes.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Hay que ir uniéndonos en todos lados, hermanando los equipos, generando la esperanza que se siente en todo el país”, detalló Secco de cara a la campaña que encabezará “a lo largo y ancho del país” por el Gobernador bonaerense. El plenario del Frente Grande tuvo momentos de tensión entre algunas líneas del espacio que no comulgan al ciento por ciento con el ensenadense. Así del Congreso Nacional del espacio quedaron afuera referentes de CABA, Córdoba, Tucumán, Salta y Catamarca.

"Rechazamos una vez más el manejo autoritario de Mario Secco durante el Congreso Partidario", expresaron dirigentes como Horacio Viqueira, Secretario General de Córdoba; José Vitar, Presidente del Frente Grande de Tucumán; Aníbal Ibarra, Secretario General de CABA y ex Jefe del Gobierno porteño; Eduardo Sigal, ex Senador provincial y ex Susecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería; Ariel Basteiro, ex diputado y ex embajador en Bolivia; Carlos Raimundi, ex diputado y ex embajador en la OEA; Pedro Wasiejko, dirigente de la CTA y ex presidente de Astillero Río Santiago; y Pablo Micheli; ex Secretario General CTA y ATE, entre otros.

Durante la mañana de este lunes, y en declaraciones a FM Delta, el jefe del bloque de Diputados provinciales de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, afirmó que “la semana pasada se aprobó el Presupuesto y Fiscal Impositiva, y convocamos a un cuarto intermedio en esa misma sesión para poder tratar el endeudamiento, porque la oposición planteaba que había cosas con las que no estaban de acuerdo, y se abrió un periodo de negociación para eso y no conseguimos el quórum. Es decir, la oposición después del cuarto intermedio no volvió al recinto, por lo tanto se cayó la sesión y ahora volvimos a convocar para el día miércoles”.

Además, dijo que “no ve problema en que haya diálogo con todos los sectores del peronismo” para tratar de lograr las leyes. “No son leyes que son necesarias para (Axel) Kicillof o para el peronismo, son leyes que son necesarias para los bonaerenses. Es imperioso trabajar de la manera que lo venimos haciendo para tratar el miércoles de poder obtenerla”.

Llamados, reuniones y una nueva sesión extraordinaria

Durante el fin de semana las llamadas y encuentros dentro del peronismo no cesaron. Este lunes a partir de las 16:30 horas habrá una conferencia en Casa de Gobierno. El viernes por la mañana, en la Cámara baja, el endeudamiento no salió porque había trabas en la forma de distribución del Fondo para los Municipios.

En ese sentido, desde calle 6 fueron directos: “Hay un espacio que quiere usar ese fondo a discrecionalidad”, y advirtieron: “Si no sale, comunicaremos públicamente cada uno de los pactos que hay”. Si bien no brindaron mayores detalles, una de las alianzas políticas sería entre una fuerza que está dentro del peronismo con un espacio del radicalismo y del PRO. “Ellos saben muy bien”, indicaron.

Vale remarcar que, minutos antes de comenzar la sesión, Sergio Massa habló directamente con Alexis Guerrera - presidente de la Cámara - y con Facundo Tignanelli - presidente del bloque y directo de Máximo Kirchner. Una foto viralizó el momento exacto en que ocurría la conversación generando todo tipo de suspicacias al respecto.

Así las cosas, las negociaciones para sacar adelante el endeudamiento siguen en manos de Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares. Ello no quita que el propio mandatario dialogó con un espacio de la oposición provocando malestar desde el massismo.